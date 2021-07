Nová rouška se senzory za 90 minut zjistí, zda má člověk covid-19

New York - Nákazu koronavirem by časem mohly začít zjišťovat nové roušky, které podle zjištění inženýrů z Massachussetského technologického institutu (MIT) a Harvardovy univerzity zhruba během 90 minut diagnostikují, zda jejich nositel má covid-19. Informoval o tom list The Jerusalem Post.

Tyto roušky jsou vybavené drobnými, jednorázovými senzory, které vědci označují jako Specific High-sensitivity Enzymatic Reporter unLOCKing (SHERLOCK). Tyto senzory je možné zapracovat také do oblečení a poskytnout tak nový způsob, jak sledovat vystavení koronaviru.

James Collins z MIT začal vyvíjet tyto nositelné senzory už před lety, aby pomohly diagnostikovat viry eboly a ziky. Senzory jsou vysušené mrazem a obklopené vrstvou vody, která se uvolní ve chvíli, kdy nositel zmáčkne tlačítko a vyšle tak signál, že se chce nechat otestovat. Když suché komponenty nasáknou vodou, analyzují nahromaděné kapičky z dechu a začnou je testovat na covid-19.

Peter Nguyen, výzkumník Harvardovy univerzity a jeden z hlavních autorů výzkumu, uvedl, že tento test je stejně spolehlivý jako vysoce citlivé PCR testy a přitom stejně rychlý jako antigenní testy používané pro rychlou analýzu covidu-19. Test je tak přesný, že dokáže dokonce rozlišit mezi jednotlivými variantami covidu, uvedl list Business Insider.

Stejnou technologii je možné použít také ke zjišťování jiných patogenů, například viru chřipky. Celé zařízení je navíc levné - prototyp stál pět dolarů (necelých 110 korun) a finální produkt by se dal vyrábět ještě levněji.

Vědecký tým nyní hledá komerční partnery, kteří by byli ochotní se pustit do výroby senzorů, takže se v brzké době zřejmě v regálech obchodů neobjeví. Ale i kdyby nám roušky se zabudovanými senzory nepomohly zvládnout tuto pandemii, mohly by pomoci zastavit tu příští, pokud budeme vědět, jaký patogen hledat, dodal Business Insider.