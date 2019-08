Nova pro podzim chystá premiérové díly osvědčených pořadů

Praha - Televize Nova připravila do podzimního programu premiérové díly osvědčených pořadů jako Policie Modrava nebo zábavní show Tvoje tvář má známý hlas s novým obsazením. Novinkou je série Příběhy českých zločinů odkrývající pozadí reálných kriminálních případů. Nova představí pokračování seriálů Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2 a Specialisté i reality show Výměna manželek, divácky nejúspěšnějšího pořadu v minulém půlroce. Novináře o tom informovala ředitelka sekce programu Novy Alex Ruzek.

Nova má podle údajů za loňský rok nejvyšší sledovanost v divácké skupině 15 až 54 let. V tomto segmentu vykazuje průměrný podíl na sledovanosti za posledních 20 let přes 42 procent. V širší skupině diváků starších 15 let obsadila skupina Nova loni druhé místo o procentní bod za programy České televize.

V novince podzimu Příběhy českých zločinů bude novinář Janek Kroupa divákům odkrývat pozadí reálných kriminálních příběhů. Jedním z nich je případ "heparinového vraha" Petra Zelenky, který spáchal od května do září 2006 sedm vražd a o dalších deset se pokusil. Šestá řada show Tvoje tvář má známý hlas, které budou patřit sobotní večery, se vrací s obsazením Zuzana Norisová, Roman Zach, Debbi Kalová, Robert Urban, Kateřina Brožová, Ján Jackuliak, Kateřina Marie Fialová a Marek Lambora. Moderátorem bude stejně jako v předchozích řadách Ondřej Sokol.

"Budu dělat někoho poněkud odlišného, než jsem já. Na to se strašně moc těším," řekla ČTK Brožová, která se změní v amerického herce, zpěváka a rapera Snoop Dogga. "On toho moc nenatancuje, spíše rapuje, tak to bude hodně velký oříšek. Je to velká výzva a mám radost, že se toho mohu zúčastnit," dodala herečka a zpěvačka.

V premiérových dílech kriminálního seriálu Specialisté tým ve složení Martin Dejdar, Jakub Štáfek a Zuzana Kajnarová doplní nový člen v podání Jiřího Hány. Úterky a čtvrtky zůstávají ve znamení seriálů Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice, které načnou 15. sezonu. Středeční večery ovládne Výměna manželek, na obrazovkách se objeví také pokračování dokureality Malé lásky z plzeňské gynekologicko-porodnické kliniky. Pátky nabídnou premiéry českých filmů Dvě nevěsty a jedna svatba, Věčně tvá nevěrná, Miss Hanoi a LOVEní. Tuzemské snímky doplní zahraniční tituly, například Kong: Ostrov lebek, Warcraft: První střet, Já, padouch a další.

Domácí i zahraniční tvorbu nabídnou také na tematických stanicích skupiny TV Nova. Například na stanici Nova Action pokračuje nejúspěšnější německý seriál Kobra 11 s dalšími případy pro kriminální oddělení dálniční policie v Kolíně nad Rýnem. Z divácky oblíbených titulů odvysílá Nova Cinema filmy Vykoupení z věznice Shawshank, pro milovníky superhrdinů je připravena trilogie Batman začíná, Temný rytíř a Temný rytíř povstal.

Skupina TV Nova má pět volně šířených stanic (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action a Nova Gold), tři prémiové stanice (Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova International) a stanici Nova +1, která nabízí program kanálu TV Nova s posunem jedné hodiny. Vedle toho provozuje portály Nova Plus a Voyo. Novu vlastní americká společnost CME.