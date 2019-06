Nová platforma Zachraňme Česko chce řešit sucho, inovace a školy

Praha - Na potřebu ochrany přírody, technologického rozvoje státu a změn ve školství chce upozornit program nové politické platformy Zachraňme Česko. Její vznik iniciovala politická strana iČesko. V platformě by zástupci strany chtěli spolupracovat i s dalšími politickými uskupeními, ale také s různými odborníky. Cílem je zviditelnit zmíněná témata natolik, aby se jimi začala více zabývat společnost i vláda. Na tiskové konferenci to dnes novinářům řekli zástupci nově vznikající platformy.

"Představujeme novou politickou platformu, kterou iniciuje politická strana iČesko, ale chce, aby se jí účastnili odborníci, osobnosti, iniciativy a další politické strany. Má zastřešující název Zachraňme Česko," uvedl Jan Štern z loni založené strany iČesko. Zástupci platformy podle něj již vyzvali ke spolupráci hnutí STAN a chystají se oslovit také třeba Piráty.

Platforma by se podle Šterna chtěla zaměřit na řešení problémů s ochranou krajiny, s technologickým rozvojem ČR a s nedobrým stavem českého školství. Současná vláda a většina společnosti těmto tématům nevěnují dost pozornosti, řekl. Zástupci hnutí se proto chystají s programem Zachraňme Česko vyjet také mezi lidi po celé ČR, dodal.

K platformě se přidal například vedoucí katedry Sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Ivan Rynda. Česko by se podle něj mělo zabývat více problematikou sucha a lépe se připravovat na to, jak se s ním do budoucna vyrovná. Hnutí proto mimo jiné požaduje, aby vláda vyhlásila národní stav klimatické nouze. Jeho součástí by měly být například úpravy v rozdělování zemědělských dotací podle ochrany krajiny a v budování zelených pruhů mezi poli tak, aby se v půdě lépe držela voda.

"Stát musí investovat do boje se suchem prostředky v řádech desítek miliard. Odborníci odhadují, že bude nutné vybudovat okolo 70.000 rybníků, které by v krajině zadržovali vodu," stojí v prohlášení platformy.

Podle Šterna je zároveň důležité začít více rozvíjet inovace a reformovat systém vzdělávání. Poukázal, že podle agentury Bloomberg je Česko v inovativnosti na 28. místě za zeměmi, jako je Polsko, Maďarsko nebo Rusko. Aby stát dohnal ekonomicky vyspělé státy, měl by podle Šterna podpořit výzkum a vývoj firem desítkami miliard korun ročně. Školy by se pak měly zaměřit na rozvoj různých dovedností, jako je třeba schopnost komunikace, spolupráce či kreativity, uvedli zástupci platformy.