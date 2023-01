Nová píseň Shakiry, ve které si utahuje z Piquého, zlomila rekord na YouTube

ČTK/AP/Joel C Ryan

Madrid - Nová píseň kolumbijské zpěvačky Shakiry o jejím bývalém partnerovi, slavném fotbalistovi Gerardu Piquém, se kterým se loni rozešla, trhá rekordy na YouTube. Videoklip ke skladbě Out of Your League (Mimo tvoji ligu) za 24 hodin nasbíral více než 63 milionů zhlédnutí, což z něj na tomto serveru činí nejsledovanější latinskoamerickou píseň za jediný den, uvedl web BBC News.

Shakira v písni zmiňuje Piquého novou partnerku, kvůli které se podle španělských médií rozpadl jejich vztah. "Mám cenu dvou dvaadvacetiletých holek. Vyměnil jsi Ferrari za (Renault) Twingo, vyměnil jsi Rolex za Casio," zpívá popová hvězda. Pětačtyřicetiletá zpěvačka se s 35letým Piquém rozešla loni po více než deseti letech společného života. Pár má spolu dvě děti.

Zpěvačka ve skladbě také poznamenává, že "vlčice jako ona není pro zelenáče". "Byla jsem mimo tvou ligu, a proto jsi s někým, kdo je jako ty," zpívá a naznačuje, že její bývalý, který miluje posilovnu, by měl také strávit trochu času trénováním svého mozku.

Kromě slovních hříček na adresu Piquého a jeho nové přítelkyně se Shakira zmiňuje i o své tchyni, médiích a přetrvávajících problémech se španělskými finančními úřady, které tvrdí, že nezaplatila 14,5 milionu eur (zhruba 321 milionů Kč) na daních. "Zanechal jsi mě s tchyní jako sousedkou, s tiskem u mých dveří a s dluhem u berňáku," zpívá v písni.

Podle španělských prokurátorů žila Shakira se svou rodinou v letech 2012 až 2014 v Barceloně, což znamená, že za tyto roky měla ve Španělsku zaplatit daň ze svých celosvětových příjmů. V případě jejího odsouzení požadují osm let za mřížemi a pokutu ve výši více než 23 milionů eur. Zpěvačka však obvinila finanční úřady v zemi, že proti ní vedou "štvavou mediální kampaň", a trvá na tom, že jim nic nedluží.

Píseň na YouTube do dnešního rána nasbírala více než 63,5 milionu zhlédnutí, čímž se stala nejsledovanějším novým latinskoamerickým videoklipem v historii této platformy a dostala se na titulní stránky novin po celém světě. Čtyřminutová popová skladba je prvním společným počinem Shakiry a argentinského producenta a DJ Bizarrapa.

Není to první píseň Shakiry o rozchodu s Piquém. Skladba Monotonia vyšla před třemi měsíci, ale byla spíše o zlomeném srdci než o pomstě. Piqué na nový hit nereagoval.