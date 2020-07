Nová osobní auta ve 2.čtvrtletí zlevnila o 0,8 %

Praha - Ceny nových osobních aut na českém trhu klesly ve 2. čtvrtletí v průměru o 0,8 procenta. Vozy v základní výbavě zlevnily až o 3,2 procenta, tedy o 14.919 Kč, naopak nejlépe vybavené vozy zdražily o 0,7 procenta, tedy o 5154 korun. V pohybu cen se projevila epidemie koronaviru. Vyplývá to z cenového indexu společnosti EY.

Cena vozů s naftovým motorem klesla o 1,6 procenta a benzinových o 0,3 procenta. Hybridy zlevnily o 0,6 procenta. Naopak vozy na CNG mírně zdražily o 0,1 procenta. U elektromobilů cena stagnovala.

"Díky cenovému indexu můžeme pozorovat v posledním čtvrtletí první dopady covid-19 na český automobilový trh. K mírným slevám tak nedochází jen na složitě sledovatelné úrovni prodejce - spotřebitel, ale i na úrovni oficiální nabídky zastoupení automobilek. Podle dosavadního vývoje není vyloučeno, že se mohou nadále snižovat vybrané ceny nových vozidel v rámci pokusu o zlepšení letošních prodejních výsledků. Prognózy ohledně ceníkových slev ve výši nižších desítek procent se však rozhodně nenaplňují," uvedl partner EY Petr Knap.

Přibližně 40 procent vozů v základní výbavě zlevnilo kvůli akčním ceníkům. Ve srovnání se začátkem roku 2018 jsou však nejlevnější varianty vozů přes zlevnění v posledním čtvrtletí průměrně o 9,5 procenta dražší, v peněžním vyjádření zdražily za rok a půl o 39.866 Kč.

U základních provedení nejvíce klesla cena v nižší střední třídě, a to o 9,6 procenta a vyšší střední třídě, o 1,9 procenta. Výjimkou byly segmenty SUV a malých vozů, kde se ceny naopak zvýšily o 0,7 respektive 1,5 procenta. Například Ford Kuga ve 2. čtvrtletí zlevnil o 141.000 Kč, Škoda Octavia o 140.000 Kč a Nissan Qashqai o 118.000 Kč, přičemž Octavia přišla s výbavovým stupněm Active a speciální edicí 125 let a motorem 1.0 TSI. Naopak výrazné zdražení bylo zaznamenané u modelů Dacia Duster, a to o 50.000 Kč, u kterého skončila akční nabídka, a Renault Captur, o 105.000 Kč, který představil novou generaci s pozměněnou nabídkou motorů.

Proti dubnu zdražilo 38,2 procenta nejdražších variant sledovaných modelů. Nejvyšší růst zaznamenal segment mini vozů, a to o 4,1 procenta a o 2,6 procenta zdražila malá auta. Nejvíc zdražila nejvyšší dostupná varianta Renault Captur (260.000 Kč) a Renault Clio (119.000. Kč), a to díky přidání hybridních variant do nabídky. Nejvíce naopak poklesla cena nejvyšší výbavy u modelů Nissan Qashqai (-138.000 Kč),který zlevnil napříč všemi výbavami. Ceny klesly také u modelů Volkswagen Golf (-104.000 Kč), což je ale dáno ukončením nabídky elektrické varianty e-Golf.