Nová opatření proti covidu vláda neschválila, nemocnice chtějí pomoc armády

Praha - Přes zesilování epidemie koronaviru se vláda v demisi dnes večer nedohodla na zpřísnění restrikcí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) šel na vládu s návrhem, aby se od prosince přestaly jako covidový certifikát uznávat antigenní testy, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je ale ve hře více možností včetně omezení volného pohybu pro neočkované. Některé další nemocnice v zemi kvůli nárůstu počtu pacientů s covidem omezují plánované operace a žádají o pomoc armády. Vojáci už dnes začali pomáhat v zařízeních v Olomouckém a Zlínském kraji, chtějí je ale také nemocnice na jižní Moravě či v Moravskoslezském kraji.

V neděli testy v Česku prokázaly dalších 5650 případů nemoci covid-19. V mezitýdenním srovnání je to bezmála dvakrát tolik a zároveň je to čtvrtá nejvyšší hodnota za neděli od začátku epidemie. V nemocnicích bylo ke konci víkendu 3803 lidí s covidem, za týden počet hospitalizovaných stoupl o 855. Patnáct procent z nich, tedy 572 pacientů, je v těžkém stavu a vyžaduje intenzivní péči.

V Česku byly také zachyceny tři případy nové subvarianty koronaviru SARS-CoV-2 delta AY 4.2. Podle dosavadních výsledků studií může být nakažlivější, ale protilátky na ni fungují stejně jako na ostatní varianty delta.

Ode dneška platí kvůli stále se zhoršující situaci některá nová opatření. Neočkovaní zaměstnanci nemocnic a dalších lůžkových zařízení se musí každý týden testovat. Studenti vysokých a vyšších odborných škol musí nosit respirátory i při výuce v učebnách, kde se schází aspoň 50 studentů. Očkování cizinců, kteří legálně a dlouhodobě pobývají v Česku, začal hradit stát.

Ukončení uznávání antigenních testů jako covidového certifikátu Vojtěch plánoval navrhnout na základě dohody s poradním týmem koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a PirSTAN. "Vedla se debata v tom směru, jestli je to vzhledem k epidemické situaci dostatečné," řekl ministr po tříhodinovém jednání vlády. Podle Babiše se zvažuje více možností, mezi nimi také takzvaný bavorský model, kde se neuznává žádný typ testů, nebo rakouský, kde se omezuje neočkovaným i volný pohyb. Pro přijetí rakouského modelu by byl zřejmě nutný nouzový stav, je to názor legislativců, řekl Babiš.

Vláda se znovu sejde ve čtvrtek, ministerstvo zdravotnictví má předložit rozpracované varianty. Cílem je podle Vojtěcha i Babiše hlavně zvýšit proočkovanost. Očkováno je v současné době 59,9 procenta populace.

Pokud by se přestaly uznávat antigenní testy, je podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) otázkou, zda bude v příštích týdnech dostačovat kapacita odběrných míst a laboratoří, které zpracovávají PCR testy. Grolich uvedl, že ministerstvo zdravotnictví pokládá kapacitu za dostatečnou, on má spíše opačný názor. "Jak to je, ukáže až praxe," řekl Grolich. Rovněž většina dodavatelů antigenních testů, které dnes oslovila ČTK, tvrdí, že zvažovaná povinnost pro neočkované mít při vstupu do restaurací a na kulturní či sportovní akce platný PCR test na covid zahltí laboratoře, které tyto testy vyhodnocují.

Ministerstvo zdravotnictví prověří, jestli nezkrátit platnost očkování jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. V Česku ji dostalo 330.000 lidí, často se podávala ve velkých očkovacích centrech bez registrace. Odborníci ale diskutují o kratší ochraně po podání této vakcíny. Imunolog Zdeněk Hel doporučuje přeočkování po dvou měsících. Ministerstvo zdravotnictví si dnes k vakcíně vyžádalo stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) navrhuje z šesti na pět měsíců zkrátit i přeočkování dvoudávkovými vakcínami.

Fakultní nemocnice Brno ode dneška kvůli koronaviru omezila plánované operace na 65 procent, týká se to všech oborů. Svatoanenská nemocnice v Brně omezila operace na polovinu, v běžném provozu jich denně mívá kolem 70. O pomoc armády při zvládání covidu už požádalo osm jihomoravských nemocnic, včetně obou brněnských fakultních. Deset zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji pak požaduje celkem 75 vojáků. Vojáci už dnes začali pomáhat v nemocnicích ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně a také v domově pro seniory v Komárově u Šternberka.

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) uvedl, že krizový štáb dnes řešil rozvoz antigenních testů do škol, které by měly za týden a následující pondělí testovat neočkované žáky a studenty. "Vypadá to, že to na nějakou dobu bude poslední plošné testování, protože těmito testy se vyprázdní zásoba Správy státních hmotných rezerv," dodal hejtman.

Hygienické stanice vytrasovaly za poslední týden průměrně do 24 hodin od výsledku testu čtvrtinu pozitivních na covid a oslovily také 62 procent jejich kontaktů. Průměrně jim lidé hlásí v posledním týdnu 1,96 rizikového kontaktu. Kraje se v rychlosti trasování a počtu hlášených kontaktů výrazně liší. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje kontaktovala osm procent pozitivních do 24 hodin, Jihomoravského kraje 11 procent a Moravskoslezského kraje 12 procent. Naopak hygienici z Karlovarského kraje, kde je počet případů na 100.000 obyvatel v této vlně nejnižší, zavolají do 24 hodin třem čtvrtinám pozitivních.

Kvůli zpřísněním protiepidemických opatření jednají zástupci podnikatelů s vládou o kompenzacích. Za ideální považují obnovu programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, dotací na nepokryté náklady a snížení daně z přidané hodnoty (DPH) v gastronomii a cestovním ruchu na pět procent. Další schůzka ohledně náhrad se uskuteční v úterý.