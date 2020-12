Nová nákladní loď SpaceX Cargo Dragon úspěšně přistála na ISS

Mys Canaveral - Nová nákladní loď společnosti SpaceX Cargo Dragon úspěšně přistála na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Na orbitální komplex dopravila materiál pro řadu vědeckých experimentů, novou přechodovou komoru, ale také vánoční dárky a svátečního krocana pro posádku.

Cargo Dragon je nepilotovanou verzí kosmického přepravního prostředku firmy SpaceX, jehož pilotovanou variantou je Crew Dragon určený pro dopravu lidí. Nový nákladní Dragon z pilotované verze vychází a je jí podobný, ale také se v mnohém liší, stejně jako od svého nákladního předchůdce.

V současné době na stanici kotví dva Dragony. Kromě Cargo Dragonu, který přistál dnes, je k orbitálnímu komplexu připojený i Crew Dragon, s nímž v listopadu přiletěli čtyři astronauti - tři Američané a Japonec. Spolu s nimi orbitální komplex obývají i dva ruští kosmonauti.

Mezi nákladem, který Cargo Dragon na ISS dopravil, je směs vzorků a mikrobů, jež budou využity k experimentům souvisejícím s takzvanou biotěžbou (biomining). Jde o to, že určité mikroby tvoří vrstvy na povrchu horniny, které mohou uvolňovat potřebné kovy a minerály.

Interakce mikrobů a hornin mají mnoho potenciálních využití při průzkumu vesmíru a stavbách mimo Zemi. Mikroby by podle vědců mohly například rozložit kameny na půdu pro růst rostlin nebo extrahovat prvky užitečné pro systémy podpory života a výrobu léčiv. Doprava materiálu do vesmíru je drahá a energeticky náročná, a proto biotěžba může přispět k získávání surovin na místě jejich spotřeby.

Další materiál dopravený Cargo Dragonem je například určený k pokusům, jejichž výsledky by podle americké vesmírné agentury NASA mohly přispět k novému pochopení problémů se srdcem u pacientů na Zemi. Mohly by také pomoci najít nové způsoby léčby a podpořit vývoj screeningových opatření k předpovědi kardiovaskulárního rizika před letem do vesmíru.

Jiné chystané experimenty jsou zaměřené na schopnost komerčně dostupných zařízení poskytovat rychlé a přesné počty celkových a diferencovaných bílých krvinek v podmínkách mikrogravitace. Ověření schopnosti autonomní analýzy krve na vesmírné stanici by mohlo zlepšit zdravotní péči na Zemi a být důležitým krokem k zajištění zdravotních potřeb členů posádky na budoucích misích.

Cargo Dragon na oběžnou dráhu rovněž vynesl modul vzduchové komory Bishop Airlock. Jde o první stálý komerční doplněk infrastruktury Mezinárodní vesmírné stanice. Bishop Airlock nabízí podle hlavního výrobce modulu, firmy Nanoracks, pětinásobek aktuálního objemu materiálu, který lze dnes přesunovat do vesmírné stanice a ven z ní. Tuto vzduchovou komoru lze využít k vypouštění různých nákladů, jako jsou například minisatelity CubeSat, k přemísťování externě namontovaných zařízení a materiálů, k odhazování odpadu nebo k náhradě vyměnitelných vnějších modulárních součástí stanice, jako jsou třeba čerpadla.