Nova na podzim uvede nový seriál Táta v nesnázích a další díly Kriminálky Anděl

Praha - Televize Nova na podzim uvede nový komediální rodinný seriál Táta v nesnázích s Martinem Pechlátem v hlavní roli. Nové případy nabídne pokračování Kriminálky Anděl a Tereza Pergnerová spolu s Mirkem Vaňurou budou průvodci dokureality Ztracená rodina. Vedle nových formátů uvede Nova pokračování seriálů Ulice, Jedna rodina, Zlatá labuť nebo Co ste hasiči. Vrací se také Ondřej Sokol s pořady Na lovu a na diváky čekají nové řady kulinářských show MasterChef Česko a Souboj na talíři. Placený portál Voyo rozšíří letos nabídku na podzim o původní český špionážní thriller Extraktoři. Novináře o tom dnes informovala ředitelka programu TV Nova Silvia Majeská.

Pondělní večery budou patřit Kriminálce Anděl. V hlavních rolích se vracejí David Švehlík, Marek Taclík, Michal Novotný a Helena Dvořáková, které nově doplní Oskar Hes a Jiří Langmajer. Za seriálem stojí stejný tvůrčí tým s režisérem Peterem Bebjakem.

V novém komediálním seriálu Táta v nesnázích se v 16 epizodách rozvedený padesátník Petr v podání Martina Pechláta bude potýkat nejen se svými třemi dospělými dcerami, ale i s navazováním nových partnerských vztahů. "Náš seriál je především o druhé fázi jeho života, kdy jsou dcery dospělé a mají své životní peripetie a tatínek je s nimi zažívá také," podotkl Pechlát.

Druhou šanci pro ty, kteří se rozhodli bojovat s osudem, nabídne nová dokureality Ztracená rodina. Emocemi nabitými příběhy odloučených členů rodiny provedou diváky publicista Mirek Vaňura a Tereza Pergnerová. "Ztracená rodina přináší pohled na silné lidské osudy. Bez příkras," uvedla Pergnerová.

Další příběhy rodin spojených střídavou péčí bude sledovat premiérová řada seriálu Jedna rodina. Diváci se v ní dočkají nových postav v podání Cyrila Dobrého nebo Eriky Stárkové. Děj dobového seriálu Zlatá labuť se posune do složitého období léta roku 1939. Mezi svérázné obyvatele obce Horní a zejména pak do prostředí místní hasičárny vrátí diváky druhá řada komediálního seriálu Co ste hasiči. Novými díly se po prázdninové pauze vrátí nekonečný seriál Ulice.

Na obrazovky TV Nova se vrací MasterChef Česko. Nový ročník nabídne oblíbené testy chuti a znalostí, stejně jako časově náročné úkoly, tentokrát bez možnosti vrátit se do hry. Ve vědomostním klání Na lovu se diváci dočkají také premiérových Hvězdných speciálů, v nichž svůj všeobecný přehled otestují například Zuzana Kajnarová, Jiří Langmajer, Oskar Hes, Xindl X nebo Petr Čtvrtníček.

Letošní premiéry projektů z dílny Voyo Originál rozšíří šestidílný thriller Extraktoři s Jakubem Štáfkem, Pavlou Gajdošíkovou a Janem Révaiem v hlavních rolích. "Extraktoři jsou o speciální jednotce české rozvědky, která v případě, když se někdo z Čechů v zahraničí dostane do vážných problémů, umí a může zasáhnout, případně toho člověka ‚extrahuje' ze země, ve které má problémy," sdělila kreativní producentka a spoluautorka námětu Lenka Szántó.

Komerční televizní stanice měly loni podíl na sledovanosti přes 68 procent. Zhruba 32 procent patřilo v divácké kategorii nad 15 let veřejnoprávní České televizi. Největšími soukromými televizemi byly Nova a Prima s přibližně shodným podílem mezi 26 a 27 procenty. Placený portál Voyo má v současné době 670.000 platících zákazníků v ČR a na Slovensku.