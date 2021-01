Nova na jaro chystá nový seriál i další řadu Specialistů

Praha - Diváci Novy se mohou těšit na nový seriál Anatomie života, finále Ordinace v růžové zahradě 2 i osmou řadu zábavní show Tvoje tvář má známý hlas. Součástí programu budou i seriály Ulice, Specialisté nebo reality show Výměna manželek. Vzniknou také další díly reality show Utajený šéf, oblíbené kuchařské show MasterChef Česko nebo svatebního experimentu Svatba na první pohled. Skupina Nova představila jarní programové schéma na on-line tiskové konferenci.

"Pro letošní jaro jsme připravili opět nabitý program, nebudou chybět novinky, zábava, seriálové stálice nebo kvalitní a ověřené zpravodajství. A budeme pracovat i na pořadech a formátech, které diváci uvidí v druhé polovině roku," uvedla Silvia Majeská, ředitelka sekce programu skupiny Nova.

Skupina Nova byla loni v celodenním vysílání mezi lidmi nad 15 let druhá nejsledovanější za Českou televizí. Třetí je Prima. Nova zůstala nejsilnější u diváků ve skupinách 15 až 54 let a 15 až 69 let a také v hlavním vysílacím čase. Vyplývá to z výsledků měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere.

Nový seriál Anatomie života vypráví osobní příběhy čtyř žen, sestřiček na traumatologickém oddělení. Další seriál z lékařského prostředí Ordinace v růžové zahradě 2 vstupuje se začátkem roku 2021 do své finálové sezony, ve které očekává příchod dvou hereckých hvězd - Petra Čtvrtníčka a Pavla Kříže. Diváci osmé řady show Tvoje tvář má známý hlas s podtitulem Šampioni uvidí nejoblíbenější účinkující napříč všemi minulými řadami. Pořadem budou provázet Ondřej Sokol a Aleš Háma.

Tým kriminalistů v seriálu Specialisté, který aktuálně tvoří kapitánka Šafářová (Eva Leimbergerová), kapitán Beran (Jacob Erftemeijer), kapitán Kovář (Jiří Hána) a major Strouhal (Martin Dejdar), bude opět vyšetřovat trestné činy odehrávající se v kulisách Prahy. Premiérové jarní epizody je zavedou například na kliniku asistované reprodukce, mezi mafiány nebo mezi drogově závislé.

"Jako major Strouhal na začátku nové série budu mít určitou příhodu, ale Strouhala nic nerozhází. Prostě pofrčím dál v tom drsném stylu tak, jako jsem začal," sdělil Dejdar.

Pohledy do cizích domácností opět nabídne reality show Výměna manželek. Tentokrát se diváci dozvědí i to, jak zvládne svérázná Jana deset dní v nádražním domku v rodině bývalých bezdomovců.

Domácí i zahraniční tvorbu nabídnou také na tematických stanicích skupiny TV Nova. Například na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 se fanoušci hokejové NHL opět mohou těšit až na 15 přímých přenosů týdně. Jarní programová nabídka Nova Action bude zase plná akčních a kriminálních seriálů Kobra 11, Myšlenky zločince, Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti či Policie Chicago.

Skupina TV Nova má pět volně šířených stanic (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action a Nova Gold), tři prémiové stanice (Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova International) a stanici Nova +1, která nabízí program kanálu TV Nova s posunem jedné hodiny. Vedle toho provozuje portály Nova Plus a Voyo.

Loni v říjnu se skupina PPF Petra Kellnera stala novým vlastníkem společnosti Central European Media Enterprises (CME), pod kterou spadá i česká televize Nova nebo slovenská Markíza.