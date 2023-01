Nová minisérie ČT Docent představí zdánlivě nesourodou dvojici vyšetřovatelů

Praha - Nová třídílná minisérie České televize (ČT) Docent představí zdánlivě nesourodou dvojici policejních vyšetřovatelů rozkrývajících nejtěžší nevyřešené kriminální činy. Na motivy scénáře autorské dvojice Josefa Mareše a Jiřího Malindy budou v režii Jiřího Stracha po zločincích pátrat v hlavních rolích Tereza Ramba s Ivanem Trojanem. Úvodní epizodu nazvanou Lesní vražda uvede ČT v neděli 29. ledna. Novináře o tom dnes informovali tvůrci.

Trojan v sérii vystoupí jako policejní akademik a specialista na psychologické profilování pachatelů docent Stehlík. Scénář vznikl podle režiséra Stracha za deset let od doby, kdy v roce 2011 poprosil scenáristy, aby mu pro Trojana napsali detektivku.

Ramba hraje postavu Fousové, mladé vyšetřovatelky s nestandardním přístupem ke služebním povinnostem. "Docent Ivan Trojan je pedant a kapitánka Fousová, pro kontrast, je rozmazlená bordelářka. Je to trochu holka lempl. Kamkoliv přijde, tak v první řadě všechno rozkope, všechny postřílí a až pak klade otázky. To se mi hrálo dobře," řekla Ramba.

V dalších rolích pražských policistů se představí Ondřej Vetchý jako pragmatický major Šera a jako jeho ostřílení kolegové Marek Taclík a Matěj Hádek. "K obsazení Ondry Vetchého jsme došli společně s režisérem Jirkou Strachem. Zdálo se nám totiž, že do majora Šery projektoval Pepa Mareš sám sebe. On to i přiznává. Když si přidáte písmeno m na konec příjmení Šera, tak máte Mareš pozpátku. A protože se Ondřej (Vetchý) a Josef (Mareš) dobře znají, byl pro tu roli naprosto ideální," uvedla k obsazení minisérie její kreativní producentka Jiřina Budíková.

Minisérie Docent je prvním společným fiktivním dílem scenáristů Mareše a Malindy a první spoluprací s režisérem Strachem. "Pro mne nebylo těžké vytvářet fiktivní příběh. Těšil jsem se, že budu moct trochu popustit svou fantazii, aniž by se nějaký chytrák ozval, že to tak nebylo," sdělil bývalý šéf pražské mordparty a spoluscenárista Josef Mareš.

"Jejich příběhy jsou v krimi žánru nejblíž realitě policejní práce i zločinu. Pepa Mareš dlouhá léta šéfoval pražské kriminálce a reálnou policejní praxi má zažranou do každé buňky v těle. Jejich scénáře poskytují zřetelný návod odkud, kudy a kam, takže jsem měl na jednu stranu poměrně usnadněnou práci, na druhou ale i komplikovanou. Jak do přesných not, které nikde nezní falešně, vnést alespoň trochu sebe, abych jim to přitom sám sebou nepokazil? Nakonec jsem si řekl, že tam zkusím vnést humor, trochu nadhledu a jemné ironie," řekl Strach, který stojí i za předchozími krimisériemi pro ČT Labyrint, Ďáblova lest a Ztracená brána.

K vytvoření iluze reálného prostředí kanceláří mordparty přispěla i replika skutečného pražského oddělení vražd v ateliéru České televize. Iluzi dokreslují výhledy z oken kanceláří shodné s výhledem z pražského krajského policejního ředitelství v Kongresové ulici. Tvůrci Docenta dnes uvedli, že chystají další třídílné pokračovaní.