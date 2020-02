Nová metoda dokáže z krve poznat nádor tlustého střeva

Brno - Patentovanou metodu, která umožní z krve pacienta rozpoznat nádory tlustého střeva a konečníku, vyvinuli brněnští vědci. Pro výrobu diagnostických souprav ji chce využít česká biotechnologická společnost BioVendor, která s Masarykovou univerzitou a Masarykovým onkologickým ústavem uzavřela na přelomu roku licenční smlouvu. Hotový a klinicky prověřený set by mohl být k dispozici do dvou let, oznámila dnes ČTK mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější typy rakoviny v Česku. Každoročně je diagnostikováno asi 8000 nových pacientů a téměř 4000 lidí ročně nemoci podlehne.

Aktuálně lze nádor tlustého střeva a konečníku odhalit pomocí testu na skryté krvácení ve stolici a následným kolonoskopickým vyšetřením. Nová metoda umí přítomnost nádorových buněk odhalit z krve pacienta.

Základem metody, kterou vyvinul tým pod vedením Ondřeje Slabého, je sledování hladin několika takzvaných cirkulujících mikroRNA, které se do krve dostávají z nádorové tkáně. Lékaři díky metodě mohou sledovat také úspěšnost léčby a případně to, zda se nádor nevrací.

"Naše metoda umí také poměrně citlivě předpovědět naději přežití pacienta v horizontu tří let, a to v kterémkoli klinickém stádiu nemoci. To je důležité pro plánování léčby, například pro rozhodnutí, zda pacient podstoupí jen chirurgický zákrok, nebo bude potřebovat i chemoterapii," uvedl Slabý.

Některé mikroRNA jsou využívány buňkami včetně nádorových pro vzájemnou komunikaci, proto se mohou dostat do krevního oběhu a na základě jejich hladin je pak možné zjistit přítomnost, ale také vybrané vlastnosti nádorové choroby. Aby vědci nalezli ty, které souvisí s kolorektálním karcinomem, porovnali hladiny mikroRNA u stovek pacientů a stovek zdravých lidí. Nová metoda je podle Slabého velmi efektivní, dokáže tedy ze vzorku krve správně identifikovat devět z deseti pacientů s kolorektálním karcinomem.

Výzkumná skupina uzavřela se společností BioVendor nejprve rámcovou smlouvu o spolupráci, po ověření výsledku studií následovala licenční smlouva. "Aktuálně nás čeká příprava výroby diagnostické sady a také klinická validace, při níž musíme prokázat její užitečnost na vybrané skupině pacientů," uvedla ředitelka divize výzkumu a vývoje BioVendoru Martina Hložánková.