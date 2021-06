Nová maloobchodní síť HalfPrice na konci září otevře obchod v Praze

Praha - Nová maloobchodní síť HalfPrice z polské skupiny CCC míří do České republiky. První obchod otevře koncem září v Praze v Galerii Harfa. Nyní firma nabírá zaměstnance. Řetězec patří mezi diskontní prodejny, nabídne oděvy, obuv, doplňky, kosmetiku, hračky a bytové doplňky. Síť nedávno vstoupila na polský trh, chystá se do Rakouska a Maďarska. Společnost o tom dnes informovala ČTK. Do ČR letos za první pololetí podle společnosti Cushman & Wakefield vstoupilo devět nových maloobchodních značek.

"Česká republika je pro nás velmi důležitým trhem, kde působíme již 17 let. Jsme přesvědčeni, že obyvatelé Prahy si nový řetězec zamilují," uvedl předseda dozorčí rady společnosti HalfPrice Dariusz Milek.

HalfPrice své působení zahájila na začátku května v Polsku, za jeden a půl měsíce tam skupina CCC otevřela 13 prodejen, do kterých zavítalo na půl milionu zákazníků. Společnost chce do konce letošního roku mít v Evropě v provozu 65 obchodů pod značkou HalfPrice.

Maloobchodní síť s obuví CCC působí ve 29 zemích. Na českém trhu je od roku 2004, provozuje tu 89 obchodů. Firma CCC Czech v roce 2018 vykázala zisk zhruba 42 milionů korun, tržby činily 1,8 miliardy korun. Novější hospodářské výsledky nejsou k dispozici. Kromě kamenných prodejen mohou Češi nakupovat také na internetu na stránkách ccc.eu, eobuv.cz, Modivo a DeeZee, která spadají pod skupinu CCC.

Do ČR už letos podle společnosti Cushman & Wakefield vstoupilo devět nových maloobchodních značek. Letošní první pololetí je nejsilnějším za poslední tři roky, loni se za prvních šest měsíců na českém trhu objevilo šest nových značek, předloni osm. Podle Cushman & Wakefield se v letošním roce uskutečňují otevření prodejen, která byla loni kvůli pandemii koronaviru odložena.

Nejvýznamnějším vstupem je podle Cushman & Wakefield příchod irského řetězce Primark, který dnes otevřel obchod na Václavském náměstí v Praze. Nově je v ČR v kategorii oděvů také italská luxusní značka Versace a slovenská oděvní značka Dedoles. Mezi novými značkami je dále oční optika Fielmann, prodejna nábytku a bytových doplňků Cozy Home, čistírna Mr. Jeff, síť kin Cinemax a v sekci stravování Dobro & Dobro Cafe a Motiko.