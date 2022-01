Nová kniha ostravské autorky Petry Špornové mapuje dobu pandemie

Ostrava - Nová kniha ostravské autorky Petry Špornové Milý ostravský koronadeníčku mapuje dobu pandemie s nadhledem. Zážitky posledních dvou let shrnuje v šesti desítkách fejetonů, které postupně publikovala na svém facebookovém profilu. Špornová to dnes řekla ČTK na křtu knihy, kterou fotografiemi doplnil Adolf Horsinka a kresbami karikaturista Jakub Krejčí.

"V odlehčených fejetonech mapuji tuto divnou dobu pohledem ženy, které home office s manželem leze na nervy, stejně jako vládní opatření, často nedávající smysl," uvedla Špornová.

Šedesát fejetonů spojených do knihy Milý ostravský koronadeníčku podle ní vzniklo na facebooku spontánně jako reakce ženy, která se snaží s nečekanou situací srovnat. "Zvlášť na nervy jí leze manžel, se kterým se najednou ocitne doma na home office, i chaotická opatření vlády, díky nimž už neví, co kde může a co ne," řekla Špornová.

Cílem projektu podle ní bylo zvláštní dobu zachytit textem i obrazem. "Abychom si to pamatovali. Začátek i průběh. Co všechno může neočekávaná doba v běžném životě přinést. A jak se s tím vlastně popasovat," uvedla. Dodala, že pět procent z výtěžku prodeje chce věnovat dobrovolnickému centru ADRA v Ostravě na pomoc matkám samoživitelkám.