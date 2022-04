Nová kampaň upozorňuje na rizika podávání alkoholu i nealko piv dětem

Praha - Na rizika podávání alkoholu i nealkoholických piv dětem upozorňuje nová kampaň Nechmel děti. V Česku jsou často právě rodiče mezi prvními lidmi, od nichž dítě alkohol dostane, řekl ČTK vedoucí kampaně Petr Freimann. Za projektem stojí tým pořádající kampaň Suchej únor, která má za cíl motivovat dospělé k omezení pití alkoholu. Freimann v souvislosti s nynější kampaní odkázal na průzkum, který tým inicioval, podle něhož si každé čtvrté dítě poprvé přiťuklo sklenkou alkoholu v přítomnosti svých rodičů. Kampaň Nechmel děti dnes představili pořadatelé v Praze, plánují mimo jiné spustit osvětový web.

"Vycházíme z kampaně Suchej únor, která deset let upozorňuje na problematiku vysoké a rizikové konzumace alkoholu v Česku. A ruku v ruce s tím se otvírají i další témata. Ať už je to alkohol ve firemním prostředí, alkohol ve vztazích, alkohol a zdraví. Jedno z těch témat se týká vztahu alkoholu a dětí, potažmo trojúhelníku rodiče, děti a alkohol," uvedl Freimann. Nová kampaň má podle něj poukázat na to, jak mnozí rodiče problematicky přistupují k podávání alkoholu dětem. "A že jsou často prvními lidmi, od kterých alkohol konzumujeme," podotkl.

Za klíčová zjištění on-line průzkumu, který se uskutečnil letos v únoru, Freimann označil jak to, že každé čtvrté dítě poprvé dostane alkohol od rodiče, tak i to že 38 procent rodičů nabídlo alkohol svému dítěti před tím, než mu bylo 15 let. "Průzkum jsme dělali na vzorku tři až 15 let," poznamenal organizátor.

"Důležitý akcent, který tam máme, je spojen s takzvanými beermixy - to jsou ochucená piva, nealko piva, radlery a podobně. Tam je důležité říci, že tyto nápoje pije podle rodičů 36 procent dětí," řekl Freimann. Upozornil, že odborníci to hodnotí jako velmi rizikové chování pro budoucí konzumaci alkoholu.

"Je tam chuťový zvyk, kulturní zvyk. A je to rizikové i pro dětský organismus, protože ač je to jakoby nealko, tak často tam ten alkohol je a pro malé tělo je to problém," dodal Freimann. Průzkumu se zúčastnilo 3775 respondentů, včetně tisícovky rodičů dětí od tří do 15 let.

K podobě kampaně Freimann uvedl, že vedle spuštění webu je v plánu malá venkovní kampaň s tematickými panely a v budoucnu zřejmě další osvětové akce vyplývající ze spoluprací s partnery. Těmi jsou Odborná společnost pro rizikové chování, ministerstvo školství, Asociace nestátních organizací a Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

"Je klíčové otevřít to téma a říci, že stejně jako Suchej únor je osvěta pro dospělé, tak Nechmel děti je něco jako osvěta k dětem a k tomu, že tady problém je," uvedl Freimann.

Právě v akci Suchej únor, kdy lidé drží měsíc bez alkoholu, podle Freimanna letos deklarovalo účast téměř 14 procent dospělých obyvatel Česka, meziročně zhruba o tři procenta více. "Takže jsme někde kolem 900.000 dospělých lidí, kteří se zapojili do kampaně," uzavřel pořadatel.