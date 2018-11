Nouméa - Tichomořské souostroví Nová Kaledonie nejspíš dál zůstane francouzským územím. Napovídají tomu první zveřejněné výsledky referenda, v němž obyvatelé rozhodovali o vyhlášení samostatnosti. V jedné z prvních sečtených obcí hlasovala pro nezávislost jen desetina voličů, informovala agentura AP. V městečku Burail samostatnost podpořilo jen 30 procent lidí, uvedl server deníku Le Monde.

V plebiscitu mělo možnost hlasovat 174.000 oprávněných voličů, kteří odpovídali na otázku, zda si přejí, aby Nová Kaledonie získala nezávislost na Francii. Souostroví připadlo Francii v roce 1853 a v posledních třech desítkách let získalo velkou míru autonomie.

Zájem o hlasování byl na Nové Kaledonii značný. Referenda, které začalo v 08:00 místního času (v sobotu 22:00 SEČ) a skončilo dnes v 18:00 místního času (08:00 SEČ), se zúčastnilo téměř 74 procent voličů. Některé volební okrsky dokonce musely kvůli náporu hlasujících mimořádně zůstat otevřené ještě po oficiálním ukončení hlasování. V hlavním městě Nouméa se na některých místech lhůta pro hlasování prodloužila až o hodinu, uvedla agentura AP.

Předvolební průzkumy předpovídaly, že převahu v referendu budou mít zastánci dalšího trvání svazku s Francií, což částečné výsledky zatím potvrzují. Například v městečku Burail s 5500 obyvatel se pro nezávislost vyslovilo jen necelých 31 procent lidí, 69 procent bylo proti. Další částečné výsledky po sečtení větší části hlasů by měly být známy do půlnoci místního času (do 14:00 SEČ).