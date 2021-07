Nová expozice na hradě Pernštejn ukáže návštěvníkům zahrady v časech osvícenství

Nedvědice (Brněnsko) - Na hradě Pernštejn na Brněnsku je ode dneška přístupná expozice o aristokratických zahradách v časech osvícenství. Výstava prezentuje období zakladatele pernštejnské zahrady barona Františka Stockhammera, který panství získal v roce 1710, a jeho zetě barona Ignáce Schrӧffela, jenž pozůstatky barokní zahrady začlenil do parku jižního svahu pod hradem a doplnil ho drobnými stavbami. Kukátkem lidé nahlédnou i do zahrad jiných zámků, řekla ČTK Dagmar Šnajdarová z Národního památkového ústavu (NPÚ).

Expozice je součástí dlouholetého projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů, který letos nese název Rok osvícenské šlechty. "U vstupu vítají návštěvníky animační efekty kolem vystaveného sousoší matky s dcerami. Atmosféra expozice navozuje v návštěvníkovi pocit, jakoby právě vstoupil do zahrady. Pernštejnskou zahradu představujeme nejen v historických souvislostech, ale i ve vazbách na významné osobnosti té doby a taky na jiné zahrady, založené ve stejném období," uvedla Šnajdarová.

Návštěvníci uvidí také originály soch Ondřeje Schweigla, které původně byly v zahradě pod Pernštejnem a nyní si je lidé díky nasvícení podrobně prohlédnou. "Zajímavým prvkem výstavy je Müllerova mapa Moravy, perforována kukátky, v nichž po nahlédnutí uvidí návštěvník zahrady třeba zámků Lednice, Valtice či Vranov v daném období. Za připomínku stojí i významné množství knih se zahradní tematikou v hradní knihovně Pernštejna, kde nechybí ani vzorníky architektonického vybavení zahrad," dodala Šnajdarová.

Expozice je umístěna v objektu vedle vstupu do nedávno obnovené Pernštejnské zahrady, návštěvníci tady mohou načerpat informace o zahradách, případně si na chvilku odpočinout před vstupem do zahrady. Vstup do expozice je součástí vstupného do areálu hradu.