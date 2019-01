Praha - Nová důchodová komise by se měla zaměřit na řešení problému nižších penzí žen a dřívější důchody pro pracovníky ve fyzicky náročných profesích. Dál by se mohla věnovat i otázce příjmů důchodového systému. Na tiskové konferenci k představení "komise pro spravedlivé důchody" to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Tým se má poprvé sejít 22. února.

"Bude velmi důležité, aby komise pracovala konsenzuálním způsobem. Všech 43 subjektů, které jsme oslovili, jmenovalo svého zástupce," uvedla Maláčová. Své zástupce v komisi mají sněmovní a senátní stranické kluby, odbory, zaměstnavatelé, akademici i neziskové organizace.

K vytvoření odborného týmu pro reformu se v programovém prohlášení zavázaly obě vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Nová komise měla podle vládního programu připravit řešení se "standardem plošného zabezpečení na principu solidarity" a posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří.

Na tématech o nižších penzích žen a dřívějších důchodech pro náročné profese se shodly koaliční strany ANO a ČSSD. Podle odborníků a některých politiků tyto dvě záležitosti ale reformu nepředstavují a kabinet by se měl zaměřit hlavně na příjmy systému a poměr důchodu ke mzdě. Podle Maláčové je spíš nutné "postupnými kroky měnit nespravedlnosti v důchodovém systému".