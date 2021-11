Nova bude ve středu večer vysílat rozhovor s prezidentem Zemanem

Praha - Prezident Miloš Zeman, který se déle než měsíc léčí v Ústřední vojenské nemocnici, ve středu poskytne rozhovor TV Nova. Televize to uvedla na sociálních sítích. Rozhovor bude předtočený během středy a potrvá přibližně 15 minut. Televize a web TN.cz ho odvysílá ve 20:00. Moderátor Ray Koranteng by se měl prezidenta ptát hlavně na jeho zdravotní stav a na jeho názory na sestavování nové koaliční vlády.

Není zatím známo, zda se rozhovor bude natáčet předtím, než prezidenta navštíví kandidát na premiéra a lídr koalice Spolu Petr Fiala (ODS). Předloží mu seznam kandidátů na ministerské posty. Fiala má za Zemanem přijít v 16:00. Fiala na dnešní tiskové konferenci informoval, že sdělí prezidentovi i to, že jeho kabinet je připraven okamžitě převzít moc.

Prezident Zeman naposledy promluvil k veřejnosti 5. listopadu, kdy z nemocnice poskytl telefonický rozhovor rozhlasové stanici Frekvence 1. Předtím mluvil veřejně 1. září při zahájení školního roku v Brně. Zeman, který se do té doby nevyjádřil k výsledkům říjnových voleb, Frekvenci 1 řekl, že se jmenováním Fialy předsedou nového kabinetu nebude problém. Nesdělil ale, zda jmenuje vládu ve složení, které Fiala navrhne. Ujistil však, že udělá vše pro to, aby nová vláda vznikla co nejrychleji.

Vykonáváním funkce prezident v souladu s ústavou minulý čtvrtek prozatímně pověřil vládu Andreje Babiše (ANO), která předtím schválila svou demisi. Fiala dnes řekl, že situace je vážná a je nutné, aby v Česku byla co nejdříve vláda s důvěrou Sněmovny.

Hlavu státu dnes navštívila slovenská prezidenta Zuzana Čaputová, která s ním hovořila o pandemické i vnitropolitické situaci v Česku a na Slovensku. V pondělí se s prezidentem setkal končící premiér Babiš. Po schůzce řekl, že je překvapen tím, jak se prezidentův zdravotní stav zlepšil a v jak dobré kondici je.

"Moderátor Rey Koranteng s prezidentem přímo v jeho nemocničním pokoji probere nejen jeho aktuální zdravotní stav, ale také třeba to, jak nahlíží na jednání o sestavení nové vlády, zda se chystá vetovat či připomínkovat nějaká konkrétní jména na posty ministrů či jak vnímá chování zástupců Kanceláře prezidenta republiky poté, co byl hospitalizován," uvedla Nova.

Prezidentovo okolí čelilo kritice v souvislosti se zdravotním stavem a hospitalizací hlavy státu, například kvůli způsobu informování. Policie nyní prověřuje, jestli se před hospitalizací prezidenta někdo nedopustil trestného činu neposkytnutí pomoci.

Senát již v říjnu po Zemanově převozu do nemocnice začal řešit možnost převodu jeho prezidentských pravomocí podle článku 66 ústavy. Hlavním podnětem bylo sdělení nemocnice z 18. října, že Zeman ze zdravotních důvodů "není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti". Prezidentův stav se nicméně během října podle nemocnice díky komplexní léčbě zlepšil. Senátní komise pro ústavu 9. listopadu horní komoře doporučila, že by neměla schvalovat převod pravomocí, pokud se Zemanův zdravotní stav nezhorší a umožní mu plnit aspoň významné kompetence, které souvisejí například s výměnou vlády.

Prezident Zeman se léčí v Ústřední vojenské nemocnici od 10. října, zpočátku na klinice intenzivní medicíny. V pondělí byl přeložen na lůžko dlouhodobé péče. Důvodem je především to, aby mohl přijímat návštěvy, které budou moci trvat nanejvýš 30 minut, návštěvníci musejí dodržovat stanovená opatření proti šíření epidemie.