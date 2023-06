Nová alba vydávají, či chystají Marpo, Poláková, Škwor, Jelen a další

Praha - Zástupci populární hudby Bára Poláková, kapely Škwor a Jelen a další vydávají nebo chystají nová alba. Objevily se i debutové nahrávky některých interpretů. Někteří umělci, jako například rapper Ota Petřina vystupující pod jménem Marpo, nové písně představí na chystaných velkých koncertech. Podle Marpa, který vystoupí letos 9. prosince v O2 universum, je nahrávka nazvaná Don't Quit Now s šesti písněmi předzvěstí nového alba.

"Kvůli tomu, že jsem loni hodně boxoval a byl jsme z muziky takový otrávený, jsem vydal jenom jeden song. Chtěl jsem oznámit novou desku, ale dneska už nikdo nechce čekat rok, tak jsem chtěl udělat pár věcí, ať mají lidé co poslouchat, a také jako poděkování za jejich přízeň," řekl ČTK Marpo.

Třetí studiová nahrávka zpěvačky a herečky Barbory Polákové s názvem On/Off obsahuje třináct skladeb s několika hosty, mezi kterými najdeme Jana Cinu nebo Marka Adamczyka. Deska vyšla po pěti letech od zatím posledního alba Ze.Mě. "Většinu písní jsme napsali s Davidem (Hlaváčem). Mezi druhým a třetím albem sice uteklo pět let, během nich jsme ale vydali čtyři singly. Tři z toho pro filmy do kin. Bylo tedy otázkou, jestli je na desku dát všechny, nebo třeba jen část z nich. Nakonec jsme se rozhodli, že je pro nás hodnotnější čistota celku. Aby do sebe všechno zapadlo. Z toho důvodu jsme nakonec těsně před masterem alba vyhodili dvě písničky," uvedla Poláková.

Rocková parta Škwor letos slaví 25 let na scéně a vedle narozeninového dvojkoncertu 6. a 7. října v O2 universum fanouškům nabídne i nové album. V pořadí již jedenáctá studiová deska bude poprvé v prodeji právě na pražském koncertě. Předznamenal ji singl s titulní písní Sobě věrnej doprovázený videoklipem. "Text Sobě věrnej významově zapadá do určitého konceptu celé desky. Písnička je o tom, že i když tě v životě může potkat cokoliv, musíš se s tím vyrovnat vždy hlavně sám. Měla by lidi nakopnout ve chvílích, kdy všechno nejde tak, jak by mělo," podotkl autor písně Petr Hrdlička.

Skupina Jelen, která letos slaví deset let své činnosti, chystá 2. prosince koncert v pražské O2 areně a především vydání nového alba. Z něho zatím představila singl a videoklip Touha a pláč. V pořadí sedmé album bude obsahovat autorské písně kapely, ale zároveň na nahrávkách představí řadu hostů, například Roberta Křesťana nebo skupinu Rybičky 48.

Kapela Poletíme? vydala koncertní album Best of do gramofonu, které vzniklo v brněnském klubu Fléda u příležitosti patnácti let její existence. Dvojalbum s podtitulem 15 let ve vzduchu nabízí největší hity skupiny v živém provedení a je předzvěstí chystaného nového alba v příštím roce.

Kapela Kofe-In vydává nové album a společně s ním i videoklip k singlu Nalézám tě ve stopách. Na páté desce nazvané KFN prezentuje kapela žánrově rozmanité písně. V prvním singlu hostuje písničkářka Kaczi.

Skupina Povodí Ohře představila novou skladbu Blud, následovat bude třetí řadová deska s názvem Místo odpočinku, jež vyjde na začátku září letošního roku. "Blud je letní hitovka od Ohře, inspirovaná polozapomenutým libretem E. Devrienta k romantické opeře Hans Heiling z roku 1833, pojednávající o magické kráse řeky kapele nejbližší," uvedla kapela, které hudební publicisté v roce 2019 udělili cenu Vinyla za desku roku.

Mezi debutová alba patří nahrávka alternativní kapely Panracek s názvem Kult Samahan. Po křtu v brněnském Kabinetu Múz ho trio Jakub Kraus, Kryštof Kerndl a Tomáš Dalecký představí 26. června v KC Klubovna v Praze - Dejvicích.

Zpěvačka, skladatelka a textařka Daniela Litváková-Čelková známá z kapel Panika a Hudba Praha vydává dvojsingl s písněmi Dálka a Polož si, který předznamenává její sólové album Poslední objednávky. Dvojsingl i celé album jsou výsledkem její spolupráce se všestranným bubeníkem a muzikantem Štěpánem Smetáčkem. Novým jménem na rockové scéně je kapela Popel, jejíž sestavu tvoří zkušení muzikanti. Lídrem je zpěvák, skladatel a textař Jan Dvořák známý jako frontman gothic-rockové skupiny Jerusalem. Debutové eponymní album sestavila skupina z původních rockových a popových písní.