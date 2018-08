Praha - Na tuzemském hudebním trhu se v září a říjnu objeví debutová alba Marty Jandové a Ondřeje Klímka. Padesát let od svého debutu Želva nabídne novinku Trilobit také Olympic, nahrávku s novým zpěvákem Dušanem Markem chystají Support Lesbiens. Někteří hudebníci nové písničky představí na podzimních koncertech. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Eponymní debutová deska multiinstrumentalisty Ondřeje Klímka, která se objeví na začátku září, je přehlídkou známých jmen české hudební scény. Hostují na něm David Stypka, Xavier Baumaxa i Michal Pavlíček. Klímek se do současnosti profiloval jako vyhledávaný hráč na dechové nástroje působící v kapelách BSP, Sexy Dancers a Vltava. Žánrově pestrá prvotina obsahuje devět písní.

Skupina Olympic pokřtí 18. září v pražské Malostranské besedě svoji novinku Trilobit, který vychází 50 let po jejich debutu Želva. Kapela poprvé spolupracovala s externím producentem Miroslavem Váňou a dvěma zámořskými muzikanty. "Pracovat s producentem mimo kapelu byla obrovská změna. Poprvé jsem se zbavil té šílené zodpovědnosti a ve studiu jsem byl pouze, když mě bylo třeba. Bylo to neuvěřitelně osvobozující," řekl Petr Janda.

Slovenská zpěvačka Mirka Miškechová v těchto dnech představuje česky zpívaný singl a videoklip Brouček z připravovaného studiového alba My name is Mirka not Miška. K přípravě videoklipu oslovila Lukáše Balcárka z kapely Light & Love. Album vyjde 27. září.

Zpěvačka Marta Jandová v říjnu vydá své první sólové album Barvy, na němž je až na jednu výjimku autorkou písní. Nahrávka vzniká ve studiu Propast s producentem alba Lukášem Pavlíkem a s doprovodnou kapelou Marty Jandové. Bicí nahrál producent Lukáš Pavlík, jenž tento post aktuálně zastává ve skupině Chinaski. "Jsem samozřejmě docela nervózní. Sice už mám za sebou pětadvacet let hudební kariéry, ale nikdy jsem nestála sama za sebe - vždy jen s kapelou. Teď je to moje vlastní dílo a celou zodpovědnost nesu já. Poprvé jsem psala písničky na texty a ne obráceně, jako v minulosti. K tomu je to má česká premiéra," uvedla Jandová.

Kapela Support Lesbiens oznámila na 12. října vydání alba s názvem Glow. První singl Movin ?On skupina představila minulý rok a spolu s ním nový hlas kapely, zpěváka a spoluautora Dušana Marka. V těchto dnech 'Suporti' představují singl Ocean, jenž se brzy dočká videoklipu. Aktuální deska obsahuje 11 písní. Na většině z nich Support Lesbiens zůstávají věrni angličtině. Výjimkou je skladba Hazardér, o jejíž text se postaral Xindl X. "Je tam všehochuť stylů, které všichni máme rádi," řekl ČTK kytarista Hynek Toman.