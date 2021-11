Nouzový stav zatím nebude, zvažuje se povinné očkování klíčových profesí

Praha - Kvůli zhoršující se epidemické situaci a stále rostoucí zátěži nemocnic zatím nebude v Česku znovu vyhlášen nouzový stav. Premiér Andrej Babiš (ANO) to oznámil po zasedání kabinetu. Pokud k tomu dostane od hejtmanů jasný požadavek a zdůvodnění, mohla by ho vláda vyhlásit později. Ministerstvo zdravotnictví o tomto opatření uvažovalo hlavně kvůli povolání mediků do přetížených nemocnic. Podle ministerstva vnitra nebyly pro celostátní stav nouze splněny zákonné požadavky a vhodnější je stav nebezpečí, který mohou v nejhůře postižených krajích vyhlásit hejtmani. V úterý budou o možných řešeních jednat politici současné i budoucí vládní koalice s hejtmany. Vláda v demisi také schválila pomoc podnikatelům, na něž v nynější podzimní vlně znovu dopadla protiepidemická omezení. Zvažuje i povinné očkování některých profesí klíčových pro chod státu.

Nouzový stav by podle ministerstva zdravotnictví umožnil nařídit pracovní povinnost mediků v nemocnicích přetížených péčí o covidové pacienty. Podle ministerstva vnitra ale nejsou pro celostátní stav nouze splněny zákonné požadavky. Nejvíce postižené kraje mohou řešit situaci vyhlášením stavu nebezpečí ve svém regionu, řekl po jednání Ústředního krizového štábu jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Nouzový stav by podle něj přicházel v úvahu, pokud by takový postup nestačil. Zástupci vysokých škol i ministr školství Robert Plaga (za ANO) možné plošné vyhlášení pracovní povinnosti mediků kritizovali.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v České republice vyhlášené v reakci na mimořádné situace. Jako jediný z nich ho nevyhlašují centrální politické orgány, ale hejtman kraje, v Praze primátor. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.

Například jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) by případné vyhlášení nouzového stavu kvůli další vlně epidemie pokládal za logický krok. Situace je podle něj kritická, výhled nepříznivý, nemocnice na jižní Moravě jsou kapacitně na hraně. Krajský stav nebezpečí podle hejtmana slouží k řešení lokálních problémů, zatímco nynější situace vyžaduje spíše celostátní nouzový stav. Podle jiných hejtmanů ale není řešením vyhlašovat v celé republice nouzový stav.

Některé služby či volnočasové aktivity jsou ode dneška až na výjimky dostupné jen očkovaným a těm, kteří už nemoc covid-19 v posledním půl roce prodělali. V restauracích, kadeřnictvích, posilovnách, bazénech a dalších službách tedy už nestačí při vstupu prokázat se testem na covid. Některým lidem se ale kvůli aktualizaci mobilní aplikace Tečka, která se upravovala kvůli novým pravidlům, nezobrazoval covidový certifikát, i když jsou proti koronaviru očkovaní. Výpadek měl i očkovací web, s jehož pomocí si lidé mohou certifikát vytisknout nebo se registrovat k vakcinaci.

Mnohé provozovny už před zavedením dnešních opatření registrovali menší zájem zákazníků a propad tržeb. Stát podnikatelům pomůže prostřednictvím dvou dotačních titulů a kompenzačního bonusu. Obnoví také program na podporu zaměstnanosti Antivirus B. Podnikatelé budou mít na pomoc nárok, pokud za rozhodné období zaznamenají pokles obratu o 30 procent ve srovnání se stejnou dobu roku 2019, rozhodl dnes kabinet.

Neočkovaní zaměstnanci se mají od tohoto týdne povinně jednou za sedm dní testovat. Zároveň se na základních a středních školách opakuje plošné testování neočkovaných žáků pomocí antigenních testů. Podle zástupců některých škol, měst i krajů by bylo vhodné testovat pomocí spolehlivější PCR metody. Vláda večer rozhodla, že uvolní 192 milionů korun na přesnější PCR testování covidu ve školách. Školy tak budou moct opět využít proplácení částkou 200 korun na test. Stát také nakoupí bezmála 14 milionů antigenních testů pro použití ve školách, využije k tomu peníze z Fondu solidarity EU. Pro povinné testování neočkovaných zaměstnanců státu správa hmotných rezerv zajistí do poloviny prosince zhruba půl milionu testů.

V nemocnicích po celé zemi je nyní téměř 4900 pacientů s covidem a počty hospitalizovaných včetně těch ve vážném stavu porostou i v dalších dnech a týdnech. Některá zařízení už omezila plánované operace a zvýšila kapacitu lůžek pro covidové pacienty. Na večerním jednání kabinetu Vojtěch o vyhlášení nouzového stavu nakonec nepožádal, ministři chtějí počkat, zda takový požadavek budou mít hejtmani. Česká lékařská komora s ohledem na vývoj epidemie vyzvala k zavedení plošné uzávěry. Doporučila také zkrátit platnost covidových certifikátů pro očkované dvěma dávkami na šest měsíců.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví se od začátku epidemie v Česku covidem-19 prokazatelně nakazily už víc než dva miliony lidí. V posledních dnech covidové statistiky překonávají rekordní hodnoty. V neděli testy odhalily 8244 případů, to je dosud nejhorší číslo za druhý víkendový den. Na nový rekord vystoupalo incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel připadá už přes 1000 nově nakažených za týden.

Kvůli restrikcím, které stát zavádí vůči lidem bez vakcíny, roste v poslední době zájem o očkování. Od prosince budou mít lidé nad 60 let nárok na přeočkování už pět měsíců po dokončeném očkování, dosud byl odstup půl roku. Dřív je možné očkovat také chroniky. Vláda podle Babiše také otevřela debatu o povinném očkování některých skupin zaměstnanců, například zdravotníků, pracovníků v sociálních službách či integrovaného záchranného systému. Vznikne kvůli tomu meziresortní komise.