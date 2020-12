Nouzový stav může být do 23. prosince, pokuta pro firmy až tři miliony

Praha - Nouzový stav kvůli epidemii nového koronaviru bude moci v Česku platit do středy 23. prosince. Sněmovna dnes souhlasila s jeho dalším prodloužením podle návrhu KSČM o 11 dnů. Kabinet ANO a ČSSD, který komunisté v dolní komoře tolerují, žádal o možnost stavu nouze dalších 30 dnů do pondělí 11. ledna. Tento návrh dolní komora po téměř šestihodinové diskusi zamítla. Za porušování restrikcí má firmám hrozit až třímilionová pokuta, schválila Sněmovna.

Bez souhlasu Sněmovny by nouzový stav skončil se sobotou 12. prosince. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví. Je také možné nasazení vojáků nebo hasičů. O dalším prodloužení nouzového stavu kabinet rozhodne ve čtvrtek ráno.

Vládní žádost získala podporu 46 z 98 přítomných poslanců. Hlasovali pro ni jen zástupci ANO a ČSSD. Pro návrh komunistické strany pak hlasovalo 53 poslanců z ANO, ČSSD a KSČM z 98 přítomných. Dnešní verdikt znamená, že Sněmovna se před Vánoci pravděpodobně sejde znovu, pokud kabinet požádá o další prodloužení nouzového stavu. Mluví se o 22. prosinci.

Sněmovna už nehlasovala o návrhu KDU-ČSL na prodloužení nouzového stavu o šest dnů do pátku 18. prosince s podmínkou, že bude zvýšena podpora drobných podnikatelů z 15.000 korun na 20.000 korun měsíčně. Nedostalo se ani na snahu nezařazeného poslance Mariana Bojka (Jednotní) o ukončení stavu nouze dneškem.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie posuzovala už třetí vládní žádost. Koncem října souhlasila dolní komora s prodloužením nouzového stavu o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc.

Na jaře trval v Česku nouzový stav 66 dnů, nynější bude moci zatím být 79 dnů. Vláda může rozhodnout vždy jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců.

Za porušování restrikcí má firmám hrozit až třímilionová pokuta

Podnikatelé a firmy zřejmě budou mít povinnost dodržovat pod hrozbou až třímilionové sankce vládní protikoronavirové restrikce, které se týkají podnikatelské činnosti. Předpokládá to vládní novela krizového zákona, kterou dnes schválila Sněmovna navzdory opoziční kritice zrychleně ve stavu legislativní nouze. Dolní komora zamítla snahy Dominika Feriho z opoziční TOP 09 o snížení horní hranice postihů o milion až 2,5 milionu korun.

Na návrh bezpečnostního výboru poslanci z předlohy vyškrtli navrhované zvýšení horní hranice pokut pro jednotlivce z 20.000 korun na 50.000 korun. Feri do ní prosadil úpravu pracovní povinnosti studentů. Hejtmani ji budou moci nařídit jen za předchozího souhlasu ministra školství. Nyní novelu dostanou k posouzení senátoři.

Zákonný podklad pro ukládání pokut podnikatelům a firmám za porušování restrikcí vydaných na základě krizového zákona podle důvodové zprávy dosud chybí. Podle vlády to má "zcela stěžejní vliv na řešení krizové situace". "Konkrétně lze poukázat zejména na nedodržování omezení či zákazu v provozovnách stravovacích služeb, především v restauracích či barech," stojí v důvodové zprávě.

"Cílem tohoto návrhu není žádná dodatečná represe či budování policejního státu," zdůraznil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něho jde o narovnání stavu, kdy nyní lze vymáhat s možností postihu opatření vydaná na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

Předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) označil novelu za zbytečný vládní omyl. "Nepřináší nic nového," uvedl. Podle Bendova stranického kolegy Vojtěcha Munzara zákon odráží charakter přístupu vlády k podnikatelům. Pirátský poslanec Lukáš Kolářík řekl, že nechápe načasování projednávání novely, když jsou nálady veřejnosti podle něho záporné a mnoho lidí ani neví, jaká opatření platí. Sněmovna by podle Koláříka měla spíše projednávat další pomoc podnikatelům.

Vláda navrhovala zvýšení horní hranice pokut pro jednotlivce nejen za porušování protikoronavirových omezení, ale i za další prohřešky proti krizovému zákonu. Jde například o neuposlechnutí výzvy úřadů zaevidovat se kvůli uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

Předloha také upravuje pravomoc státní i obecní policie. Policistům a strážníkům dá obecné právo dodržování restrikcí kontrolovat a řešit porušení povinností jednotlivců, podnikatelů i firem pokutou na místě.

Babiš: Prodloužení nouzového stavu je nutné, nákaza neopadá

Prodloužení nouzového stavu do 11. ledna, o které vláda požádala Sněmovnu, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nutné kvůli celoplošným opatřením proti epidemii koronaviru. Cílem nejsou represe obyvatelstva, ale jeho ochrana, řekl dnes ministerský předseda poslancům. Podle něj se současný stav, kdy mírně roste počet pacientů s nemocí covid-19 i počet zemřelých s koronavirem, asi do Vánoc nezmění. Babiš obvinil opozici, že odmítavým postojem k prodloužení nouzového stavu chce vyvolat chaos a ohrožuje životy občanů.

"Když říkáte, že nouzový stav nepotřebujeme, tak ohrožujete životy. Když se to neprodlouží, je to chaos, je to katastrofa, je to ohrožení životů," prohlásil Babiš. Podle něj vláda dělá maximum pro to, aby občany ochránila. "Nerozumím tomu, proč tady se dělá politika," řekl ve Sněmovně. Opozici také vzkázal, že nenavrhla, co má vláda dělat, ale všechno jenom kritizuje.

Premiér podle předsedy ODS Petra Fialy kritiku vládního postupu nepochopil. Podle Fialy věc nestojí tak, že bude buď nouzový stav, nebo chaos. Vláda má podle něho dostatek možnosti, jak udržet protikoronavirová opatření i bez stavu nouze.

Babiš varoval, že počty nakažených se budou zvyšovat. "Čísla budou pravděpodobně stoupat. Je předpoklad, že se to do Vánoc nezmění, a uvidíme, zda se to promítne do obsazenosti kapacit zdravotnictví," uvedl předseda vlády.

"Nikdo z občanů ani nikdo z nás po nouzovém stavu netoužíme," řekl Babiš. Podle něj je třeba zabránit tomu, aby se počet nakažených neřízeně zvyšoval. Zamezit tomu mohou pouze celoplošná opatření včetně omezování shromažďování, než bude k dispozici vakcína proti koronaviru.

Premiér v této souvislosti varoval před dezinformacemi a odmítáním očkování proti koronaviru. Vakcína je podle Babiše jediným řešením, jak epidemii zvládnout. "Vakcinace je lepší než sedět měsíce doma," dodal.