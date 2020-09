Nouzový stav má platit od pondělí, opozice to kritizuje

Praha - Nouzový stav kvůli epidemii koronaviru by mohl začít platit od pondělí spolu s novými opatřeními, která budou na dva týdny. Řekl to ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). O vyhlášení stavu nouze bude ve středu jednat vláda. Od pondělí se také zřejmě zavřou na 14 dní střední školy v regionech s vyšším rizikem nákazy, další omezení se budou podle Prymuly týkat zejména volnočasových aktivit. Opozice úmysl vyhlásit znovu nouzový stav kritizuje, je to podle ní důkaz selhání a nezodpovědnosti vlády. Opoziční, ale i koaliční poslanci chtějí po vládě víc informací.

Poslanecká sněmovna proto bude ve středu, ještě před mimořádným zasedáním kabinetu, o nynější situaci kolem epidemie diskutovat. Vysvětlovat záměry vlády by měli přijít premiér Andrej Babiš (ANO), vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) i ministr Prymula. Ústavní činitelé na schůzce u prezidenta Miloše Zemana v Lánech vyzvali české občany v souvislosti s koronavirovou pandemií k odpovědnému přístupu.

Vládní rada pro zdravotní rizika dnes proti návrhu na projednání nouzového stavu neměla námitky. Hejtman Vysočiny pověřený vedením Asociace krajů Jiří Běhounek (za ČSSD) po jejím skončení řekl, že vyhlášení nouzového stavu je v rukou kabinetu, rada je jen poradním orgánem. Nouzový stav podle něj začne platit až po víkendových volbách a variant je několik.

Důvodem, proč považuje nouzový stav za nutný, je podle Prymuly "neutěšená epidemiologická situace". Bez potřebných opatření by mohla na konci října ohrožovat kapacity nemocnic limitované nemocností zdravotníků nebo počtem jejich karantén, uvedl. Bez nouzového stavu přitom podle ministra není možné nařizovat pracovní pohotovosti nebo povinné výpomoci mediků. Na patnáctiprocentní růst platů zdravotníků v roce 2021, jak ho požadují odboráři, ale podle Prymuly nejsou peníze v úhradové vyhlášce.

Nová opatření proti šíření nákazy se podle ministra nebudou zásadně dotýkat ekonomiky, třeba restauracím ale mohou mírně omezit počet hostů a omezí shromažďování v obchodních centrech. "Pod volnočasové aktivity spadá úplně všechno. Bude omezeno shromažďování," uvedl Prymula. Na rozdíl od jara se ale neplánuje uzavírání státních hranic.

Střední školy se podle ministra podílejí na polovině případů šíření nákazy. Zavřít na dva týdny by se od pondělí měly také vyšší odborné školy. Mateřské a základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií budou pokračovat v prezenční výuce. Pro vysoké školy budou dál platit současná nařízení hygieniků, kteří jim v regionech s vyšších rizikem nákazy nařídili výuku na dálku. Prymula s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) zároveň navrhnou vládě, aby každý z 250.000 pracovníků ve školství dostal po deseti respirátorech ze státních hmotných rezerv.

Prymula označil krátkodobé částečné uzavření škol za ekonomicky nejméně zatěžující. Podle občanské iniciativy KoroNERV-20 by vláda při uzavírání škol měly vycházet z jasně zveřejněných dat, když například není jisté, že se žáci nakazili ve škole. Nepochopitelné by bylo zavírat školy a nechat sportovní akce do 1000 lidí v uzavřených prostorech, uvedla iniciativa. Zástupci školských asociací mají pochybnosti o tom, zda by dvoutýdenní uzavření středních škol mohlo zlepšit epidemickou situaci v Česku. Podle některých učitelů by dlouhodobé uzavření škol a přechod na distanční výuku mohlo znamenat výrazný pokles vzdělanosti dětí.

Opoziční poslanci tvrdí, že vláda zamýšlené vyhlášení nouzového stavu nezdůvodnila, nemá žádnou vizi a opakovaně selhává i při komunikaci s veřejností. Nouzový stav vyhlašuje vláda, v případě nebezpečí z prodlení premiér. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Naposledy vyhlásila vláda nouzový stav kvůli šíření koronaviru 12. března. Po opakovaném prodlužování skončil 17. května.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy koronaviru, byla nákaza potvrzena téměř u 66.800 lidí. Aktuálně nemocných je 33.466. Během uplynulých tří volných dnů, kdy se zpravidla méně testuje, klesl denní nárůst pod 2000, dnes zatím přibylo 910 případů. Úmrtí s nemocí covid-19 je 635, z toho 210 za září. Zářijový počet tak už převýšil 206 zemřelých za duben.

U většiny lidí má nákaza lehčí průběh, nicméně v poslední době v zemi přibylo hospitalizovaných i zemřelých. Od začátku září se počet lidí s covidem-19 v nemocnicích zvýšil zhruba pětinásobně na nynějších 825. Na více než pětinásobek stoupl i počet hospitalizovaných ve vážném stavu, kterých je 187. Léku remdesivir, který jim lékaři podávají a který podle dřívějších informací nemocnicím docházel, má do Česka do konce týdne dorazit dalších 1969 dávek, uvedl Prymula.

Zdravotníků aktuálně nakažených covidem-19 je podle údajů České lékařské komory už skoro 1700 - lékařů téměř 400, sester 700 a ostatních pracovníků 600. Od začátku epidemie se nakazilo zhruba 3600 zdravotníků. Podle zdravotnických odborů je třeba omezit zbytnou péči. Nemocnice, hygienické stanice a sociální služby by měly oslovit bývalé zaměstnance, pomoct by měli i studenti lékařských fakult a zdravotnických škol.