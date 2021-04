Noskův gól na výhru Vegas nestačil, Voráček dvakrát asistoval

New York - Český hokejový útočník Tomáš Nosek vstřelil v sobotním programu NHL jedinou branku Vegas při prohře 1:2 s Minnesotou a připsal si devátý bod z posledních deseti zápasů. K výhře nestačily ani dvě asistence Jakuba Voráčka. Philadelphia podlehla newyorským Islanders 2:3 po samostatných nájezdech.

Hráči Vegas zásluhou Noskovy bekhendové trefy vedli od šesté minuty 1:0. Pardubický rodák se dobře zorientoval po odrazu kotouče od brusle spoluhráče Nicolase Roye a z osy hřiště překonal Cama Talbota.

O nejtěsnější náskok přišli Golden Knights až ve třetí části, kdy ve 47. minutě srovnal Kirill Kaprizov a o 55 sekund později stav otočil Joel Eriksson Ek. Minnesota již vedení nepustila a vyhrála na ledě Vegas podruhé za sebou. Golden Knights prohráli třetí zápas v řadě a v boji o vedení v Západní divizi ztrácí na Colorado čtyři body.

"Hráli jsme moc defenzivně a udělali jsme několik chyb. Do třetí třetiny jsme šli za stavu 1:0 a nedokázali jsme zápas dovést do vítězného konce. Musíme se lépe prosazovat v útočném pásmu, dávat víc gólů,” hledal důvody prohry kapitán Vegas Mark Stone.

Také Philadelphia musela ve třetí třetině stahovat. Islanders po dvou gólech Anthonyho Beauvilliera vedli před třetím dějstvím 2:0, Flyers ale dokázali odpovědět. Dvakrát se prosadil Claude Giroux a poslal zápas do prodloužení. U obou tref asistoval Voráček, s devětadvaceti body (5+24) třetí nejproduktivnější Čech v NHL.

V samostatných nájezdech se ve čtvrté sérii prosadil Mathew Barzal a rozhodl o výhře Islanders. Voráček, který mohl rozstřel prodloužit, na Ilju Sorokina nevyzrál. "V této fázi sezony musíme získávat body, bohužel nájezdy jsou trochu loterie. Dnes jsme je nezvládli, přesto jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů poslední doby," řekl dvougólový střelec Giroux.

Sorokin jako šestý brankář v historii vyhrál prvních šest domácích utkání, do kterých v NHL nastoupil od úvodní minuty. Ruský nováček v brance Islanders navázal na Slováka Jaroslava Haláka, který to v sezoně 2006/07 dokázal jako poslední.

Výbornou bilanci drží také brankář Colorada Philipp Grubauer, jenž dovedl Avalanche podvanácté v řadě alespoň k bodu, čímž vyrovnal klubový rekord Petera Budaje a Patricka Roye. V průběhu série si německý gólman připsal jedenáct výher a prohru v prodloužení. V sobotu pomohl sedmadvaceti zásahy k vítězství 2:1 nad St. Louis.

"Připadal jsem si skoro jako v play off. Hráli jsme dobře, výborně jsme bránili oslabení a vytvořili si spoustu střeleckých pozic. Brankář soupeře ale odchytal povedený duel," chválil Grubauer kolegu Villeho Hussa.

Skóre otevřel Nathan MacKinnon a 203. gólem v dresu Avalanche se posunul na čtvrté místo klubových tabulek. Před pětadvacetiletým Kanaďanem jsou pouze spoluhráč z prvního útoku Gabriel Landeskog (212), Milan Hejduk (375) a lídr Joe Sakic (391).

Stav utkání ještě v první třetině srovnal Ryan O'Reilly, který se prosadil po skrumáži v Grubauerově brankovišti. Colorado rozhodlo o výhře 41 sekund před koncem základní hrací doby, poté co do branky propadlo nahození obránce Calea Makara od modré čáry. Hráči Avalanche bodovali ve 14. duelu v řadě a upevnili si první místo v Západní divizi. St. Louis prohrálo pošesté za sebou a vypadlo z elitní čtyřky zaručující play off.

Na Blues se dotáhlo San Jose, které i bez bodového příspěvku Tomáše Hertla a Radima Šimka vyhrálo v Los Angeles 3:2. Sharks dvakrát vedli, ale Kings vždy rychle srovnali. Na úvodní gól Kevina Labanca odpověděl po dvou minutách Dustin Brown a na trefu Evandera Kanea zareagoval v oslabení Trevor Moore. Až třetí branka San Jose rozhodla. V 56. minutě využil chybné rozehrávky brankáře Jonathana Qiucka centr třetí formace Sharks Dylan Gambrell a zařídil San Jose čtvrtou výhru v řadě. Sharks ze šestého místa ztrácí jediný bod na čtvrtou Arizonu.

Florida, druhý tým Centrální divize, přehrála Columbus 5:2 a bodově vyrovnala první Tampu Bay, která již odpoledne porazila Detroit 2:1. Výhru Panthers hattrickem režíroval švédský útočník Alexander Wennberg. Obránce Radko Gudas si za 18 a půl minuty připsal 7 hitů.

Carolina podlehla Dallasu 2:3 a na vedoucí duo Tampa-Florida ztrácí tři body. O vítězství Stars rozhodl na začátku třetí třetiny Tanner Kero. Útočník Caroliny Martin Nečas nebodoval ve třetím utkání v řadě, neprosadil se ani Radek Faksa, který v dresu Stars odehrál 18 minut.

Pastrňák a Krejčí se gólově podíleli na výhře Bostonu nad Pittsburghem

David Pastrňák dvěma góly a asistencí a David Krejčí gólem a asistencí pomohli v NHL k vítězství hokejistů Bostonu 7:5 nad Pittsburghem. Čeští útočníci byli vyhlášeni druhou a třetí hvězdou zápasu za spoluhráčem Bradem Marchandem, jenž zaznamenal hattrick.

Bruins oplatili v přestřelce Penguins dva dny starou porážku především díky povedené druhé třetině, kterou vyhráli 5:2. Domácí po úvodní části prohrávali, ale hned v 1. minutě druhého dějství během 34 sekund skóre otočili. Nejprve vyrovnal kapitán Patrice Bergeron a poté se střelou z dorážky do odkryté branky poprvé v utkání prosadil Pastrňák, jenž ukončil pětizápasový střelecký půst.

Asistenci u gólu svého krajana si připsal Krejčí, jenž se díky tomu jako pátý Čech v historii dostal na metu 500 přihrávek. V divoké třetině se podařilo Pittsburghu brzy dvěma góly otočit, ale ještě do přestávky se trefili dvakrát Marchand a jednou Krejčí a Bruins vedli 5:3.

Krejčí se prosadil v 49. minutě podruhé v sezoně šikovným usměrněním střílené Marchandovy přihrávky, druhou asistenci u této přesilovkové trefy měl Pastrňák. Český kanonýr znovu skóroval v 54. minutě po přečíslení a přihrávce Nicka Ritchieho a 16. gólem v sezoně zvýšil na 6:4. Penguins díky kapitánovi Sidneymu Crosbymu v předposlední minutě ještě snížili, krátce nato ale Marchand střelou do prázdné branky dokonal hattrick a rozhodl.

V druhém dnešním odpoledním duelu NHL se Ondřej Palát asistencí u vítězného gólu Braydena Pointa podílel na výhře obhájců Stanley Cupu Tampy Bay 2:1 nad Detroitem.

Výsledky NHL

Boston - Pittsburgh 7:5 (0:1, 5:2, 2:2) Branky: 35., 40. a 59. Marchand, 21. a 54. Pastrňák (na první Krejčí), 21. Bergeron, 39. Krejčí (Pastrňák) - 4. Jankowski, 23. Guentzel, 26. McCann, 45. Ceci, 59. Crosby. Střely na branku: 28:28. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. Krejčí (všichni Boston). Tampa Bay - Detroit 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Branky: 5. Colton, 8. B. Point (Palát) - 44. Erne. Střely na branku: 29:26. Diváci: 3800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Vasilevskij (oba Tampa Bay), 3. Greiss (Detroit). Nashville - Chicago 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Branky: 6. Tolvanen, 31. Sissons z tr. střílení, 50. Kunin. Střely na branku: 21:41. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Sissons, 3. Tolvanen (všichni Nashville). Buffalo - NY Rangers 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0) Branky: 14. Mittelstadt, 57. Olofsson, rozh. nájezd T. Thompson - 11. a 38. Panarin. Střely na branku: 29:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Fox (oba NY Rangers), 3. Mittelstadt (Buffalo). NY Islanders - Philadelphia 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0) Branky: 13. a 36. Beauvillier, rozh. nájezd Barzal - 47. a 51 Giroux (na obě Voráček). Střely na branku: 24:32. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier (NY Islanders), 2. Giroux (Philadelphia), 3. Sorokin (NY Islanders). Florida - Columbus 5:2 (0:0, 3:0, 2:2) Branky: 25., 29. a 60. Wennberg, 24. Weegar, 51. Vatrano - 43. Bjorkstrand, 59. Werenski. Střely na branku: 39:46. Diváci: 4375 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Wennberg, 3. Weegar (všichni Florida). Montreal - Ottawa 3:6 (1:2, 2:2, 0:2) Branky: 27. a 39. J. Anderson, 6. Toffoli - 28. a 37. Dadonov, 1. B. Tkachuk, 13. Connor Brown, 43. Anisimov, 58. Batherson. Střely na branku: 38:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov (Ottawa), 2. J. Anderson (Montreal), 3. Anisimov (Ottawa). Vegas - Minnesota 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Branky: 6. Nosek - 47. Kaprizov, 48. J. Eriksson Ek. Střely na branku: 28:27. Diváci: 3950 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. J. Eriksson Ek, 2. Kaprizov (oba Minnesota), 3. Nosek (Vegas). Colorado - St. Louis 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Branky: 12. MacKinnon, 60. Makar - 19. R. O'Reilly. Střely na branku: 35:28. Diváci: 4035 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Makar, 3. MacKinnon (všichni Colorado). Carolina - Dallas 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Branky: 10. D. Hamilton, 34. H. Fleury - 4. Cogliano, 40. Jamie Benn, 43. Kero. Střely na branku: 43:25. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. D. Hamilton (Carolina). Los Angeles - San Jose 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Branky: 7. D. Brown, 40. T. Moore - 5. Labanc, 36. E. Kane, 56. Gambrell. Střely na branku: 37:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane (San Jose), 2. T. Moore (Los Angeles), 3. Labanc (San Jose). Utkání Edmonton - Vancouver bylo odloženo. Tabulky NHL Centrální divize: 1. Tampa Bay 37 26 2 9 129:88 54 2. Florida 38 25 4 9 127:103 54 3. Carolina 36 24 3 9 119:92 51 4. Nashville 39 20 1 18 99:113 41 5. Chicago 39 17 5 17 109:122 39 6. Dallas 35 13 10 12 98:94 36 7. Columbus 39 14 8 17 98:126 36 8. Detroit 39 12 5 22 83:124 29 Severní divize: 1. Toronto 37 24 3 10 121:93 51 2. Edmonton 38 23 1 14 125:109 47 3. Winnipeg 38 22 3 13 121:104 47 4. Montreal 34 16 9 9 111:94 41 5. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 6. Calgary 38 16 3 19 98:115 35 7. Ottawa 38 13 4 21 101:142 30 Východní divize: 1. Washington 37 24 4 9 127:113 52 2. NY Islanders 38 24 4 10 117:90 52 3. Pittsburgh 38 24 2 12 126:102 50 4. Boston 34 19 5 10 96:86 43 5. Philadelphia 36 17 5 14 109:132 39 6. NY Rangers 37 17 5 15 117:99 39 7. New Jersey 35 13 6 16 84:108 32 8. Buffalo 37 8 6 23 82:128 22 Západní divize: 1. Colorado 37 25 4 8 132:83 54 2. Vegas 36 24 2 10 113:84 50 3. Minnesota 36 23 2 11 104:89 48 4. Arizona 37 17 5 15 99:114 39 5. St. Louis 37 16 6 15 103:118 38 6. San Jose 37 17 4 16 105:122 38 7. Los Angeles 36 14 6 16 98:102 34 8. Anaheim 38 11 6 21 85:127 28