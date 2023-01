Nosková vyřadila v Adelaide i světovou dvojku Džábirovou a je poprvé ve finále

Adelaide (Austrálie) - Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková porazila v semifinále turnaje v Adelaide světovou dvojku Uns Džábirovou z Tuniska 6:3, 1:6 a připsala si dosud největší vítězství v kariéře. Rodačka ze Vsetína, která zahájila silně obsazenou soutěž v kvalifikaci, postoupila nečekaně do svého prvního finále na WTA Tour. V neděli v něm narazí na světovou pětku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, jež zdolala Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:3, 6:2.

Nosková pokračuje v Austrálii v životním tažení. Po kvalifikaci vyřadila v prvním kole světovou osmičku Darju Kasatkinovou z Ruska a ve čtvrtfinále si poradila s bývalou jedničkou a dvojnásobnou vítězkou Australian Open Viktorii Azarenkovou z Běloruska. Po triumfu nad nasazenou jedničkou Džábirovou získala šesté vítězství za sebou a připsala si skalp dosud nejvýše postavené hráčky v žebříčku WTA.

"Byl to velmi těžký zápas. Jsem šťastná, že jsem vyhrála poslední míček a s ním i celý zápas," řekla v rozhovoru na kurtu Nosková. "Snažím se jít do každého míčku na sto procent nehledě na to, jaký je stav. Vždycky chci postoupit," doplnila česká tenistka.

Neuspěla naopak Kateřina Siniaková, která podlehla ve finále čtyřhry s Australankou americké dvojici Asia Muhammadová, Taylor Townsendová 2:6, 6:7 a jubilejní dvacátý deblový titul nezískala.

Siniakové s Hunterovou nevyšel ve čtyhře vstup do zápasu a rychle prohrávaly 0:4. Úvodní set už nezachránily, ve druhém se ale hra vyrovnala. Sadu rozhodoval až tie-break, jehož koncovku ale opět lépe zvládly soupeřky. Česko-australský pár nezískal od stavu 2:2 už ani bod a nenavázal na společný triumf z loňského turnaje v Berlíně, na kterém Hunterová hrála ještě pod dívčím jménem Sandersová.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy a 102. hráčka světa Nosková měla proti favorizované Džábirové výborný úvod. Hned ve druhé hře prolomila soupeřčin servis a utekla později do vedení 5:2. Za tohoto stavu si Džábirová vzala pauzu na ošetření, a přestože později odvrátila při servisu tři setboly, Nosková vzápětí dopodávala set čistou hrou. Džábirová doplatila na 20 nevynucených chyb.

Osmadvacetiletá Tunisanka do druhého setu vstoupila koncentrovaněji a tentokrát to byla ona, kdo získal v úvodu brejk. Za stavu 4:1 sebrala Noskové servis i podruhé a srovnala v duelu krok.

Na začátku třetí sady čelila Nosková třem brejkbolům, dramatické okamžiky však ustála. Ve čtvrté hře pak předloňská vítězka juniorského Roland Garros získala klíčový brejk a od té chvíle nedala finalistce loňského Wimbledonu a US Open ani jednu brejkovou příležitost.

Po hodině a šestačtyřiceti minutách proměnila Nosková druhý mečbol, zakřičela si radostí a přijala u sítě gratulaci soupeřky. Proti čtvrtfinálové přemožitelce Markéty Vondroušové Sabalenkové se postaví poprvé. Když dostala na kurtu otázku na soupeřku, usmála se: "Co myslíte? Ještě jsem s ní nehrála," opáčila Nosková, která si v semifinále pomohla i osmi esy.

Masárová došla v Aucklandu z kvalifikace až do finále

Rebeka Masárová je překvapivou finalistkou turnaje v Aucklandu. Dcera Španělky a Slováka, jež se narodila ve Basileji a reprezentuje zem své matky, se o titul na Novém Zélandu utká s nejvýše nasazenou Coco Gauffovou z USA.

Třiadvacetiletá vítězka juniorky na Roland Garros 2016 Masárová se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace a v Aucklandu už vyhrála šest zápasů. Ve čtvrtfinále 130. hráčka žebříčku vyřadila Karolínu Muchovou a do prvního finále v kariéře postoupila po dnešní výhře 6:3, 6:3 nad Belgičankou Ysaline Bonaventureovou.

Osmnáctiletá Gauffová deklasovala 6:0, 6:2 Danku Koviničovou z Černé Hory a ve finále je počtvrté. Loni na Roland Garros aktuálně sedmá hráčka světa podlehla Polce Ize Šwiatekové, předchozí finále v Parmě a Linci vyhrála.

Šwiateková vzdala kvůli zranění start na generálce před Australian Open

Světová jednička Iga Šwiateková vynechá kvůli zranění v příštím týdnu druhý z přípravných turnajů v Adelaide. Polská tenistka se z generálky na Australian Open odhlásila kvůli problémům s ramenem a není jasné, zda bude do úvodního grandslamového turnaje sezony fit. V Melbourne se bude hrát od 16. ledna.

Trojnásobná grandslamová šampionka v pátek prohrála v soutěži smíšených týmů United Cupu v semifinálovém duelu s USA zápas s Jessicou Pegulaovou dvakrát 2:6 a po utkání ji kamery zachytily v polském boxu v slzách. Dnes oznámila, že ji příští týden potíže s ramenem na kurty nepustí.

Zdravotní problémy trápí na startu sezony i veteránku Venus Williamsovou. Dvaačtyřicetiletá vítězka sedmi grandslamových titulů musela kvůli zranění z Aucklandu vzdát plánovaný 22. start na Australian Open, kde měla hrát díky divoké kartě od pořadatelů.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 642.735 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Korda (USA) - Nišioka (Jap.) 7:6 (7:5), 1:0 skreč.

Ženy (dotace 826.837 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Nosková (ČR) - Džábirová (1-Tun.) 6:3, 1:6, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Muhammadová, Townsendová (6-USA) - Siniaková, Hunterová (1-ČR/Austr.) 6:2, 7:6 (7:2).

Turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Gauffová (1-USA) - Koviničová (7-Č. Hora) 6:0, 6:2, Masárová (Šp.) - Bonaventureová (Belg.) 6:3, 6:3.

United Cup - soutěž smíšených družstev

(tvrdý povrch, dotace 15 milionů dolarů)

Semifinále v Sydney:

USA - Polsko 5:0

Fritz - Hurkacz 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), Keysová - Linetteová 6:4, 6:2, Pegulaová, Fritz - Rosolská, Kubot 6:7 (5:7), 6:4, 10:6.

Turnaj mužů v Puné (tvrdý povrch, dotace 713.495 dolarů):

Čtyřhra - finále:

Gille, Vliegen (4-Belg.) - Baladži, Nedunčezhijan (Indie) 6:4, 6:4.

Challenger v Nonthaburi v Thajsku (tvrdý povrch, dotace 80.000 dolarů):

Čtyřhra - finále:

Gengel, Pavlásek (2-ČR) - Galloway, Hach Verdugo (1-USA/Mex.) 7:6 (7:4), 6:4.