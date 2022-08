Nosková s Hradeckou si zahrají proti sestrám Williamsovým na centrkurtu

New York - České tenistky Linda Nosková a Lucie Hradecká si na US Open zahrají 1. kolo čtyřhry proti sestrám Sereně a Venus Williamsovým na největším kurtu Arthura Ashe. Jejich utkání je nasazeno na úvod takzvané "night session", jež začne hodinu po čtvrteční půlnoci SELČ.

Na druhém největším dvorci Louise Armstronga bude hrát utkání 2. kola dvouhry sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová, jejíž soupeřkou bude bývalá světová jednička Garbiňe Muguruzaová ze Španělska. Turnajová jednadvacítka Petra Kvitová nastoupí k duelu proti Ukrajince Anhelině Kalininové na Grandstandu.

Čtvrtý den programu se odehrají také české derby mezi Marií Bouzkovou a Karolínou Plíškovou a souboj Kateřiny Sinakové s Francouzkou Alizé Cornetovou.

Venus a Serena Williamsovy nastoupí společně k deblu po více než čtyřech letech. Serena, jež v září oslaví 41. narozeniny, se na US Open pravděpodobně loučí s kariérou, což zatím nepotvrdila. Společně s Venus, které bylo v červnu 42 let, získala Serena čtrnáct grandslamových titulů. V New Yorku triumfovaly dvakrát, v letech 1999 a 2009. Čtyřhru hrály sestry Williamsovy společně naposledy na Roland Garros v červnu 2018, kde vypadly ve 3. kole.

Sedmatřicetiletá Hradecká a o dvacet let mladší Nosková spolu budou hrát čtyřhru poprvé. Hradecká na US Open v roce 2013 triumfovala po boku Andrey Hlaváčkové.

Čtvrteční program (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe (18:00): Šwiateková (1-Pol.) - Stephensová (USA), Coria (Arg.) - Alcaraz (3-Šp.), 01:00 Hradecká, Nosková (ČR) - S. Williamsová, V. Williamsová (USA), Fognini (It.) - Nadal (2-Šp.).

Kurt Louise Armstronga: Sasnovičová (Běl.) - Pegulaová (8-USA), Eubanks (USA) - Sinner (11-It.), Muguruzaová (9-Šp.) - L. Fruhvirtová (ČR), 01:00 Bucsaová (Šp.) - Collinsová (19-USA).

Grandstand: Čorič (25-Chorv.) - Brooksby (USA), Kalininová (Ukr.) - Kvitová (21-ČR), Fernandezová, Savilleová (Kan./Austr.) - Gauffová, Pegulaová (2-USA), Kubler (Austr.) - Tiafoe (22-USA).