Nosková postoupila v Praze do semifinále, Martincová skončila

Praha - Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková porazila na turnaji WTA v Praze Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou jasně 6:0, 6:2 a postoupila ve Stromovce stejně jako loni do semifinále. V něm vyzve Němku Tamaru Korpatschovou. Skončila naopak Tereza Martincová, jež prohrála s Japonkou Nao Hibinovou 1:6, 2:6 a nenaváže na předloňskou finálovou účast.

Předloňská vítězka juniorského Roland Garros Nosková, která plní na turnaji roli nasazené čtyřky, ovládla duel proti 82. hráčce světa Schmiedlové za 55 minut. Před rokem prohrála v semifinále s pozdější vítězkou Marií Bouzkovou. Jejím maximem na okruhu WTA je letošní finále v Adelaide.

Nosková nechala zapomenout na čtvrteční výkon s Ankitou Rainaovou z Indie, kterou porazila až díky obratu ve třech setech. Proti osmadvacetileté Schmiedlové výborně začala a za 23 minut hry jí nadělila "kanára". Ve druhém setu Slovenka uhrála jen dva gamy. Češka jí sebrala šestkrát servis a využila první mečbol.

Osmadvacetiletá Martincová prohrála duel s Hibinovou za hodinu a 11 minut. "Bohužel výsledek je dost brutální. Necítila jsem, že bych byla bez šance, ale soupeřka dnes hrála neskutečně," řekla na tiskové konferenci Martincová. "Včera jsem zmiňovala, že se hrozně sledují čísla, ale můžete vidět, že i hráčky, které momentálně nepatří do první stovky, dokážou předvést absolutně výborný výkon. Mnohdy lepší než hráčka ze stovky. Musím říct, že dnes před ní (Hibinovou) klobouk dolů. Byla absolutně bezchybná," doplnila 109. hráčka žebříčku.

Martincová nevyužila možnost dostat se do prvního semifinále na okruhu WTA od loňského června, kdy uspěla na turnaji v Nottinghamu. Dnes prohrála sedm z osmi her na podání. Stejně stará Hibinová, startující v hlavní soutěži v Praze jako "lucky loser", v boji o finále vyzve Rumunku Jaqueline Cristianovou. Přemožitelka Marie Bouzkové z úvodního kola zdolala Ukrajinku Katerynu Baindlovou 6:4, 1:6, 6:2.

"Já tohle braní podle zápasů, jestli je to čtvrtfinále, semifinále nebo finále, nemám moc ráda. Těší mě, že jsem tu vyhrála nějaké zápasy po sobě. Kdyby mi někdo řekl dopředu, že budu mít šanci startovat na volnou kartu a uhraju tu nějaké zápasy, tak budu ráda. Samozřejmě teď je to čerstvé, že jsem prohrála," uvedla Martincová.

Pražská rodačka neměla ani ve třetím utkání v domácím prostředí vydařený úvod. Stejně jako proti krajance Gabriele Knutsonové a Číňance Jüan Jüe prohrála proti Hibinové první set. Ztratila všechny čtyři hry na servisu.

Na rozdíl od minulých zápasů se však Martincová ani ve druhém setu nezvedla. Hibinová po dalších dvou brejcích utekla do vedení 5:1, a přestože při vlastním servisu nevyužila mečbol, později při podání Martincové už duel na druhý pokus ukončila.

"Je tu ještě ten povrch, na kterém bylo strašně těžké to pozabíjet. Bohužel jsme se sešly tak, že jí sedí, když je to co nejvíce pomalé a u mě čím rychlejší, tím lepší. Podle toho to tak trošku i vypadalo," dodala Martincová.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nosková (4-ČR) - Schmiedlová (SR) 6:0, 6:2, Hibinová (Jap.) - Martincová (ČR) 6:1, 6:2, Cristianová (Rum.) - Baindlová (8-Ukr.) 6:4, 1:6, 6:2, Korpatschová (Něm.) - Cornetová (6-Fr.) 7:6 (7:3), 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Bartůňková, Valentová (ČR) - Lohoffová, Niemeierová (Něm.) bez boje.

Semifinále:

Lechemiaová, Gleasonová (Fr./USA) - Bartůňková, Valentová 6:1, 3:6, 11:9, Hibinová, Kalašnikovová (Jap./Gruz.) - Palicová, Šalková (ČR) 6:1, 6:2.