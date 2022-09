Nosková má v pokoji plakát Williamsové, teď ji vyřadila ve čtyřhře na US Open

České tenistky Lucie Hradecká a Linda Nosková (zleva) v utkání dvouhry na US Open proti domácí dvojici Sereně a Venus Williamsových, 1 září 2022.

New York - Za největší tenisový zážitek v dosavadní kariéře označila sedmnáctiletá Linda Nosková úvodní kolo čtyřhry na US Open proti sestrám Sereně a Venus Williamsovým. Majitelka celkem 39 grandslamových titulů Serena, která se letos v New Yorku zřejmě rozloučí s kariérou, je pro loňskou juniorskou vítězku Roland Garros životním vzorem. Její plakát má Nosková vylepený v pokoji. S Lucií Hradeckou ale ve čtvrtek porazily držitelky čtrnácti grandslamových deblových trofejí 7:6, 6:4.

"Vyrazilo mi to dech, když jsem se dozvěděla, že nás los poslal proti sestrám Williamsovým. Jsou to legendy. Vždy jsem jim fandila, obzvlášť Sereně. Byla odjakživa mým idolem, takže jsem byla šťastná a zároveň vyděšená, že se s nimi utkáme," řekla na tiskové konferenci Nosková. "Tohle mě ale zachvátilo jen na začátku. Uvědomila jsem si, že už taková šance nepřijde a pobyt na kurtu jsem si užívala," doplnila rodačka z Bystřičky na Vsetínsku.

Přestože se Nosková pomalu zabydluje mezi elitou, probojovala se do semifinále turnaje WTA v Praze a je nejlepší sedmnáctiletou tenistkou ve světovém žebříčku (109. místo), nastoupit proti Williamsové pro ni bylo splněné přání. "Stoprocentně. Každá výhra v singlu je důležitá, obzvlášť juniorský grandslam pro mě hodně znamenal. Tohle ale byl jeden z mých snů. Byla jsem spokojená jen s tím, že jsem proti nim mohla nastoupit," uvedla Nosková.

Plakát oblíbené hráčky má talentovaná Češka vyvěšený doma v pokoji nad postelí. "Nevím, jak jsem ho dostala, ale mám ho tam už dlouho. Je černobílý, takový zašedivělý. Zachycuje nějaké podání z Ameriky, řekla bych 2014, 2015," popsala Nosková. "Sice jsem se přestěhovala jinam, ale když se vrátím domů, je to první věc, kterou vidím, když přijdu do pokoje," řekla.

Po vítězném utkání si ji proto parťačka Hradecká dobírala, že by si měla vyžádat fotografii, jak si podává s Williamsovou ruku u sítě a přidat si ji k plakátu. "To je dobrý nápad," připustila svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.

Ačkoliv čelila svému vzoru a utkání odehrála před 23 tisíci fanoušky na stadionu Arthura Ashe, překvapilo ji, že nebyla příliš nervózní. "Trenér nám radil, že hlavně se z toho nepo… Chápete," řekla s úsměvem Nosková. "Nijak jsem si ale neuvědomovala, že hraju proti legendám. Nejvíce jsem si užila asi poslední dva míče v tie-breaku, které jsme zahrály dobře po lajně. Je to pecka zakončit set tímto stylem a ještě v takové atmosféře. A samozřejmě, mečbol je mečbol," podotkla.

Odbourat nervozitu jí pomohla podle Hradecké i situace, kdy se šla před zápasem převléknout a neměla na trému čas. "Musela jsem si vyměnit tílko kvůli logu na zádech. Nevěděla jsem, že ho nesmím mít. Bylo to celé hodně narychlo. Do dalšího zápasu se připravím jinak," ujistila Nosková. S Hradeckou příště vyzvou chilsko-slovinský pár Alexa Guarachiová, Andreja Klepačová. To už ale na hlavním kurtu Arthura Ashe neproběhne.