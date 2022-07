Nosková litovala nevyužité šance, na turnaj v Praze ale bude vzpomínat dobře

Praha - Sedmnáctiletá tenistka Linda Nosková zhodnotila i přes porážku v semifinále Livesport Prague Open své vystoupení na turnaji ve Stromovce pozitivně a věří, že ukázala náznaky toho, na co se mohou soupeřky v budoucnu těšit. Loňská vítězka juniorky na Roland Garros se poprvé v kariéře dostala do semifinále turnaje WTA, kde ji zastavila krajanka Marie Bouzková. Nosková se přesto díky nejlepšímu turnaji WTA v kariéře posunula v žebříčku do první stovky a ráda by už hrála jen turnaje na tomto okruhu.

"Na tenhle turnaj budu určitě vzpomínat v dobrém. Dnešek se sice nepovedl, ale to k tomu patří. Jsem ráda, že jsem zvládla tři minulé zápasy a určitě mě to někam posune," řekla Nosková po porážce 6:7, 3:6. "Nebylo to nic moc. Měla jsem v prvním i druhém setu šance a je škoda, že jsem je nevyužila. Maruška ale hrála dobře a dohrála si to," doplnila svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.

Nosková prohrála první set s o sedm let starší Bouzkovou až ve zkrácené hře a ve druhém mohla duel zdramatizovat. Po brzkém brejku vedla 3:1. Poté ale prohrála pět gamů za sebou. "Zaspala jsem. Nechala jsem ji hrát a nepokračovala v agresivní hře. Nebo jsem chtěla hrát přesněji, ale ulétávalo mi to. Podcenila jsem to a v podstatě jsem to odevzdala," uvedla zklamaně Nosková.

Cestou do semifinále vyřadila v Praze 38. hráčku světa Alizé Cornetovou z Francie nebo Japonku Nao Hibinovou, přemožitelku obhájkyně titulu Barbory Krejčíkové. "Jestli jsem ukázala, na co se mohou dospělí v budoucnu těšit? Něco z toho ano," podotkla s úsměvem. "Každý se chce zlepšovat a já mám před sebou ještě dost práce. Nějaké úryvky tam ale byly," uvedla Nosková a ocenila, jak například zvládla ve 2. kole fyzicky a psychicky dramatickou koncovku s Cornetovou.

Díky premiérovému posunu do první stovky žebříčku WTA, kde je v sedmnácti letech nejmladší ze všech, věří, že bude nyní hrát co nejvíce podobných turnajů. "Juniory už vynechám. Určitě budu hrát jen dospělé turnaje a budu se snažit dostat co nejvíce do těch WTA než do ITF," podotkla Nosková.

Zatímco řada jejích krajanek se ale po turnaji v Praze chystá na šňůru amerických turnajů, Nosková zůstane spíše v Evropě. "Ještě se do Ameriky tak brzo nechystám. Pojedu tam až na US Open. Do té doby sehraju asi turnaje na betonu v Evropě. Třeba v Polsku ve Varšavě," dodala Nosková.