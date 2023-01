Nosková je v Adelaide v semifinále, Vondroušová vypadla

Adelaide (Austrálie) - Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková pokračuje na turnaji v Adelaide v životním tažení. V dramatickém čtvrtfinále odvrátila bývalé světové jedničce Viktorii Azarenkové mečbol a dvojnásobnou grandslamovou vítězku porazila 6:4, 6:7, 7:6. Skončila naopak Markéta Vondroušová, která podlehla jiné Bělorusce a druhé nasazené Aryně Sabalenkové 3:6 a 5:7.

Rodačka ze Vsetína Nosková, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, si připsala jedno z nejcennějších vítězství kariéře a zahraje si poprvé semifinále turnaje WTA 500. A to buď proti Tunisance Uns Džábirové, nebo Ukrajince Martě Kosťukové. Nosková dosud byla v semifinále jen na loňském turnaji Livesport Prague Open kategorie WTA 250.

Přemožitelka světové osmičky Darje Kasatkinové z úvodního kola Nosková přišla v prvním setu dvakrát o servis, pokaždé ale o patnáct let starší Azarenkové brejk oplatila. V desáté hře navíc soupeřku "brejkla" potřetí a ujala se vedení.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy měla dobře rozehraný i druhý set. Ujala se vedení 4:2, brejk ale nepotvrdila. Za stavu 6:5 byla dva míčky od vítězství. Třiatřicetiletá Běloruska a 26. hráčka světa ji ale k mečbolu nepustila a ve zkrácené hře zvítězila 7:3. V úvodu rozhodující sady nevyužila Nosková sedm brejkbolových příležitostí. Uspěla až při osmé šanci v deváté hře. Zápas ale nedopodávala a za stavu 5:6 čelila mečbolu. Dokázala jej však odvrátit.

Ve zkrácené hře se Češka vrátila ze stavu 1:3 a také ona měla při skóre 6:5 první mečbol. Azarenková jej smazala, v další hře však poslala míček do sítě a Nosková dostala druhou možnost. Před závěrečným podáním se předloňská vítězka juniorského Roland Garros hecovala se zatnutými zuby a dotáhla duel k nejcennějšímu postupu. Azarenkové nepomohlo ani patnáct es.

Třiadvacetiletá Vondroušová musela minulou sezonu ukončit už v polovině dubna kvůli problémům se zápěstím, s nímž poté byla na operaci. V Austrálii vyhrála dva zápasy, než ji zastavila bývalá světová dvojka Sabalenková. Češka přišla v utkání čtyřikrát o servis, sama soupeřčino podání prolomila jen dvakrát. Sabalenková vyzve v semifinále Rumunku Irinu Beguovou.

Pegulaová porazila v United Cupu hladce světovou jedničku Šwiatekovou

Americká tenistka Jessica Pegulaová uštědřila v semifinále týmové soutěže United Cup v Sydney první porážku v sezoně světové jedničce Ize Šwiatekové. Třetí hráčka žebříčku vyhrála jednoznačně 6:2, 6:2 a přispěla k vedení USA nad Polskem 2:0 po prvním dnu.

"Myslím, že jsem odvedla kvalitní práci. Hrála jsem agresivně, chytře podávala a hodně dobře returnovala," pochvalovala si Pegulaová po prvním vítězství v kariéře nad hráčkou, jež je na prvním místě světového žebříčku. Američanka vstoupila do United Cupu porážkou ve skupině s Petrou Kvitovou, následující tři duely ale zvládla.

Naopak na tři výhry nenavázala v generálce Šwiateková, kterou porážka přivedla k slzám. "Je to jedna z nejlepších tenistek na světě, takže musíte hrát opravdu skvěle, abyste Jessie porazili. Vždycky to tak bylo. Takže nejsem překvapená, protože vím, co dokáže. Spíš mě zaskočilo, že jsem se já nedokázala vyrovnat její hře," uvedla jednadvacetiletá rodačka z Varšavy po prohře, jež přišla deset dnů před startem Australian Open.

Na výhru Pegulaové navázal Frances Tiafoe, jenž zdolal 6:3, 6:3 polského outsidera Kacpera Žuka a přiblížil Američany směrem k finále. Další tři zápasy jsou na programu v sobotu, týmu USA stačí k postupu vyhrát jeden.

V druhém semifinále hraje Řecko s Itálií.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 642.735 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (3-Rus.) - Chačanov (8-Rus.) 6:3, 6:3, Korda (USA) - Sinner (6-It.) 7:5, 6:1, Nišioka (Jap.) - Popyrin (Austr.) 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 6:2.

Ženy (dotace 826.837 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nosková (ČR) - Azarenková (Běl.) 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), Sabalenková (2-Běl.) - Vondroušová (ČR) 6:3, 7:5, Beguová (Rum.) - Kuděrmětovová (4-Rus.) 7:5, 6:4.

United Cup - soutěž smíšených družstev

(tvrdý povrch, dotace 15 milionů dolarů)

Semifinále v Sydney - po 1. dnu:

USA - Polsko 2:0

Pegulaová - Šwiateková 6:2, 6:2, Tiafoe - Žuk 6:3, 6:3.

9:00 Řecko - Itálie.

Turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Gauffová (1-USA) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:2, Bonaventureová (Belg.) - Fernandezová (3-Kan.) 6:4, 6:2, Koviničová (7-Č. Hora) - Kužmová (SR) 6:3, 6:2.