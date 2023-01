Nosková chce být ve finále v Adelaide agresivnější, cíli na první padesátku

Adelaide (Austrálie) - Tenistka Linda Nosková si užívá životní vystoupení na turnaji v Adelaide a vedle "skalpů" řady favoritek má radost i z předváděné hry. Osmnáctiletá rodačka ze Vsetína vyřadila naposledy v semifinále světovou dvojku Uns Džábirovou z Tuniska po výhře 6:3, 1:6, 6:3 a v neděli zabojuje o první titul na okruhu WTA proti světové šestce Aryně Sabalenkové z Běloruska. Na tiskové konferenci Nosková vyhlásila, že chce být v rozhodujícím utkání agresivnější hráčkou.

"Cítím se skvěle. Proti Sabalenkové to bude určitě výborný zápas. Pokusím se hrát agresivněji než ona, ale bude to těžké. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet," řekla novinářům Nosková.

Předloňská vítězka juniorského French Open se do hlavní části silně obsazeného turnaje kategorie WTA 500 dostala z kvalifikace, kde vyřadila Annu Kalinskou a Anastasii Potapovovou. V prvním kole přehrála další Rusku a světovou osmičku Darju Kasatkinovou a ve čtvrtfinále si vyšlápla na dvojnásobnou vítězku Australian Open Viktorii Azarenkovou z Běloruska. Proti bývalé světové jedničce odvrátila stejně jako proti Kalinské mečbol.

"Řekla bych, že v některých zápasech zvládám svou mentalitu. Nerozčiluji se, snažím se jít pro každý míč a zakončit výměnu jako první," uvedla Nosková, která měla před turnajem cíl se hlavně kvalifikovat. "Teď prožívám úžasné pocity. Odehrála jsem tu spoustu zápasů a jsem šťastná, že jsem je všechny zvládla," doplnila.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy porazila finalistku loňského Wimbledonu a US Open Džábirovou za hodinu a 46 minut. Noskovou bolela v utkání levá noha, potíže měla i Džábirová, jež si i vzala přestávku na ošetření. "Určitě to byl těžký zápas. Myslím, že ani jedna z nás nepředvedla stoprocentní výkon, takže jsem ráda, že jsem získala poslední bod a zvítězila. Mám ale radost, jak tady hraju," uvedla Nosková.

Mladá Češka si připsala vítězství nad nejvýše postavenou hráčkou v žebříčku WTA a vyhrála šestý zápas za sebou. Po utkání si Nosková sice zakřičela, výrazněji ale emoce po premiérovém postupu do finále na elitním okruhu najevo nedala.

"Nijak na tom nepracuji. Je to prostě má součást a jsem ráda, že jsem taková. Nejsem emotivní po výhrách ani po prohrách. Někteří lidé mi říkají: 'A znamená to pro tebe vůbec něco?' A já říkám: 'Ano, ale jen to nedávám najevo'," podotkla s úsměvem Nosková.

Už teď má jistotu, že se ze 102. místa posune v žebříčku do první šedesátky. Pokud by uspěla i v nedělním finále, poskočila by až na 43. místo. "Fakt? Sakra," reagovala Nosková, když se o tom dozvěděla od novinářů. "Cíle si budou pochopitelně zvyšovat. Chci ale především zlepšovat svoji hru a věřím, že se výsledky dostaví samy," dodala Nosková.

Nedělní finále v Adelaide začne v 6:30 SEČ.