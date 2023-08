Nosková by měla hrát o titul v Praze, pokud to počasí dovolí

Praha - Osmnáctiletá tenistka Linda Nosková by dnes měla v Praze bojovat o první titul na okruhu WTA, pokud to však deštivé počasí dovolí. V neděli stihla v semifinále rychle vyřadit Němku Tamaru Korpatschovou, ale druhý zápas mezi Rumunkou Jaqueline Cristianovou a Japonkou Nao Hibinovou se už nedohrál. Měl by začít v 10 hodin.

Hibinovou od postupu dělí jediný game, utkání nepříznivé počasí v neděli přerušilo za stavu 6:4, 6:7 a 5:2 z jejího pohledu. Po skončení dohrávky by se mělo uskutečnit finále, nezačne dříve než v 10:30. Pokud by se zápasy nestihly dokončit ani dnes, zůstane turnaj nedohrán.