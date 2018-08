Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Tatranský horský nosič Vladimír Hižnay dnes vynesl na nejvyšší českou horu Sněžku náklad o váze 165,5 kilogramu a ustanovil nový rekord. Dosavadní držitel rekordu Robert Hofer v roce 1944 vynesl na Sněžku pro meteorologickou stanici ocelovou rouru o váze 160 kilogramů. Slovák Hižnay si nechal na speciálně vyrobenou krosnu naložit náklad balených minerálek, které vynesl pro bufet v poštovně na Sněžce. Trasu od Slezského domu dlouhou téměř dva kilometry zvládl za dvě hodiny a 29 minut.

"Byla to super cesta, v pohodě," řekl Hižnay novinářům na vrcholu Sněžky ve výšce 1603 metrů. Krizi na trase, kdy zdolal zhruba 200 výškových metrů, podle svých slov nepocítil. "Výkon věnuji generaci nosičů na Sněžku, kteří už tu nejsou, těmto horám Krkonoším a všem lidem," řekl Hižnay.

S novým rekordmanem stoupali na Sněžku i nosiči Zdeněk Pácha z Bašky u Frýdku-Místku a Milan Marhan z Prahy. Oba patří k tradičním účastníkům krkonošského Sněžka Sherpa Cupu, při němž se vynáší náklady o váze až 60 kilogramů. Pácha dnes na poštovnu vynesl minerálky o váze 150 kilogramů, Marhan měl zátěž 80 kilogramů. Nosiči svůj výkon zahájili na stejném místě jako Hofer před 74 lety. Ten vyšel od již zbořené Obří boudy, která stála naproti Slezskému domu. Kvůli bezpečnosti šel Hižnay na Sněžku po dlážděné Jubilejní cestě, která je oproti takzvané řetězové cestě širší a pohodlnější. Z polské strany po Jubilejní cestě může na Sněžku vyjet i automobil. "Pokus o rekord si vymysleli sami nosiči. My jsme jim na Slezském domě zajistili náklad minerálek," řekl ČTK majitel poštovny Milan Blaha, který organizuje tradiční Sherpa Cup. Cestu osmdesátikilový Hižnay zdolával postupně po 70 až 100 drobných krůčcích, pak si dával krátký oddych. Dřevěnou krosnu s nákladem nesundával. Dnešní podmračené počasí mu vyhovovalo. "Bylo ale trošičku horko, my nosiči máme raději, když je pod mrakem a prší. Potřebujeme chladit," řekl. Dnešní výkon pro něj osobně rekordní zátěží nebyl. Dosud nejvíce nesl náklad o váze 176 kilogramů na větší části cesty na Zamkovského chatu ve Vysokých Tatrách. Speciální přípravu na dnešní výkon Hižnay, který je civilním povoláním diagnostik mostů, nedělal. "Dvakrát týdně v rámci placeného tréninku vynáším na Zbojnickou chatu v Tatrách. Naposledy jsme tam nesl toto úterý," řekl. V Krkonoších byl dnes vůbec poprvé. "V Krkonoších se mi velmi líbí. Cítím se tu jako doma," řekl. Vylepšovat svůj rekord ve vynesení nákladu na Sněžku v budoucnu nehodlá. "To nechám chlapcům, co přijdou po nás," řekl. Rekordman Hižnay i Pácha s Marhanem jsou padesátníci. "Nošení je o vnitřní vůli a o houževnatosti a vytrvalosti. Když jste mladý, tak to nemáte. To musí přijít časem," řekl k věku nosičů. Řemeslo nosičů zásobujících Sněžku má dlouhou historii. Vzniklo v 19. století a skončilo po postavení lanovky v roce 1949. Do té doby vším možným zásobovali tehdejší Českou boudu nosiči z Velké Úpy, kteří na vrchol chodili přes Růžohorky a Růžovou horu. Na 7,5 kilometru dlouhé cestě měli deset zastávek, nejsilnější nosiči měli na zádech až 100 kilogramů nákladu.