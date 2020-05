Nošení roušek na veřejnosti je v USA zdrojem sporů

Washington - Ve Spojených státech se s uvolňováním ochranných opatření přijatých kvůli koronaviru dostává do popředí otázka nošení ochranných roušek. Jejich využívání na veřejnosti není v USA nařízeno plošně a řídí se místními vyhláškami a doporučeními. Mít či nemít roušku na obličeji je přitom v USA často osobním či dokonce politickým vyjádřením. Na některých místech vedly spory o jejich nošení až k násilným incidentům, napsal server The New York Times.

Ve městě Flint ve státu Michigan údajně zastřelil zákazník před supermarketem člena ochranky, který jej vyzval, aby si nasadil roušku, jak přikazuje místní vyhláška. Ve městě Stillwater v Oklahomě vyhlášení povinnosti nosit roušky zvedlo masivní vlnu slovních urážek a hrozeb střelnou zbraní. Po třech hodinách se proto místní úřady rozhodly změnit povinnost na doporučení.

Guvernér státu Ohio Mike DeWine chtěl zavést povinnost nosit roušku spolu s tím, jak se v jeho státě začne znovu obnovovat ekonomický život. Brzy si to však rozmyslel. "Začalo mi být jasné, že je to kousek za hranou," řekl republikánský guvernér v neděli. "Lidé by nepřijali, že jim vláda nařizuje, co mají dělat," dodal.

Restrikce se v USA ruší podle rozhodnutí jednotlivých států. Tempo a rozsah uvolňování jsou proto na mnoha místech různé a liší se také nařízení přijatá místními samosprávami.

Nenošení roušek se pro některé Američany stalo výrazem rebelství proti úřadům, které podle nich příliš zasahují do jejich osobních svobod. "Jsem si jistá, že virus je reálný," řekla šestačtyřicetiletá účastnice protestu proti restrikcím na jedné z kalifornských pláží. "Proč ale máme zavřené i pláže? Proč parky? Je to jako kdyby nás trestali. My lidé tyto věci potřebujeme, abychom si udrželi zdravý rozum," řekla žena třímající vlaječku se jménem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Jiní lidé však roušky nenosí jen proto, že je jim to nepříjemné. Řada jich rovněž nerozumí tomu, jaký je jejich přínos, nebo jsou zmateni z toho, že se jejich nošení nejdříve nedoporučovalo a k doporučení či nařízení se přistoupilo až později. Někteří Američané si také roušku na obličej nasadili až v reakci na popuzené pohledy zahalených lidí ve svém okolí.

Zdravotničtí experti však hledí na větší shromáždění lidí bez roušek, například v parcích či při protestech proti karanténním opatřením, s obavami. Spojené státy jsou při nynější pandemii nejvíce zasaženou zemí na světě, evidují již přes 1,158.000 nakažených koronavirem, téměř 67.700 z nich komplikacím spojeným s infekcí podlehlo.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje preventivní nošení obličejových masek jako ochranu před šířením nákazy těmi, kteří nevědí, že jsou infikovaní. "Je to pro mě osobně ohromně znepokojivé," řekla o demonstrantech bez roušek hlavní koordinátorka boje s pandemií v Bílém domě Deborah Birxová. "Musíme se navzájem chránit, i když vyjadřujeme naši nespokojenost," dodala uznávaná epidemioložka.