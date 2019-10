Nosek odehrál v NHL nejproduktivnější zápas, Vrána dal opět gól

New York - Útočník Tomáš Nosek si připsal v NHL poprvé tři body v jednom utkání, když režíroval dvěma brankami a přihrávkou vítězství Vegas 5:1 v San Jose. Pardubický rodák byl vyhlášen první hvězdou večera. Jakub Vrána skóroval po asistenci Radka Gudase i ve druhém zápase nové sezony a gólem pomohl k výhře Washingtonu 2:1 na ledě New Yorku Islanders.

Pavel Zacha přihrál na jednu branku New Jersey, které doma ztratilo v zápase s Winnipegem čtyřbrankový náskok a prohrálo 4:5 po samostatných nájezdech.

Nosek asistoval v šesté minutě u první branky a pak dvěma zásahy zvyšoval z 3:0 na 5:0. Nejdříve se prosadil z dorážky a v 50. minutě udeřil v oslabení z přečíslení dva na jednoho, když mu ideálně předložil puk Mark Stone. Nosek střílel do odkryté branky. Dvakrát skóroval v jednom zápase NHL podruhé, poprvé se mu to povedlo loni ve finále Stanleyova poháru proti Washingtonu.

"Jsem šťastný, že jsme vyhráli a že jsem poprvé v NHL prožil tříbodový večer," uvedl sedmadvacetiletý Nosek. Věří, že mu pomůže i návrat z křídla na pozici středního útočníka. "Hrál jsem na téhle pozici celou kariéru, ale musel jsem se přizpůsobit, protože jsme měli ve Vegas hodně skvělých centrů," vysvětlil Nosek, který vede čtvrtý útok.

Českého útočníka chválil i trenér Vegas Gerard Gallant. "Má za sebou velmi dobrý přípravný kemp a jsem rád, že se to odrazilo i v úvodu sezony. Je silný, těžko odstavitelný od puku a s oběma vysokými křídly v lajně odvádí dobrou práci," podotkl.

Vegas, které porazilo San Jose podruhé ve třech dnech se skóre 9:2, mělo motivaci navíc. Oba týmy se střely na jaře v play off a po sérii se Golden Knights cítili ve Vegas poškozeni, že jim rozhodčí v klíčovém zápase mylně vyloučili za stavu 3:0 hráče na pět minut, za což se vedení ligy omluvilo. "Rytíři" totiž v dlouhém oslabení čtyřikrát inkasovali a sezona pro ně skončila.

"Ani tyhle výhry nevymažou z hlavy to, co se stalo v play off, ale už je to za námi," přiznal brankář Vegas Marc-Andre Fleury. "Měli jsme celé léto, abychom přemýšleli nad těmito dvěma zápasy. Je skvělé, že už jsme před nimi o čtyři body," dodal brankář, který si připsal 34 zásahů v jubilejním 800. zápase NHL.

Tomáš Hertl, který je v San Jose od této sezony asistentem kapitána, zatím nebodoval. "Nevím, co se děje, ale je to o nás. Zřídka jsme hráli v útočném pásmu. Není to o mladých hráčích, ale o nás zkušenějších. Musíme zabrat, zejména v přesilové hře. Inkasovali jsme v nich třikrát ve dvou zápasech, to se nesmí stávat," zlobil se Hertl.

Vrána rozhodl v předchozím zápase v prodloužení o výhře Washingtonu na ledě obhájce St. Louis a tentokrát otevřel v 11. minutě skóre. Dostal puk do jízdy u červené čáry a vystřelil z pravého kruhu k bližší tyči. Domácí srovnali šťastným odrazem od bruslí tří hráčů. Poslední, kdo se dotkl puku, byl Gudas, od jehož levé nohy skončil puk v brance. Utkání rozhodl v závěru druhé třetiny T.J. Oshie.

"Jsme nadšení, jak jsme sezonu začali," radoval se Oshie. "Daří se nám hrát styl, jaký chceme. Všichni dřou a hrají jeden za druhého. Navíc máme skvělé gólmany, (Ilja) Samsonov chytal dnes při debutu úžasně," doplnil.

Zacha asistoval ve 34. minutě u gólu na 4:0. Český centr vyhrál v obranném pásmu vhazování, P.K. Subban poslal obloučkem puk dopředu a Blake Coleman zakončil akci v pádu a jednou rukou. Winnipeg ale v rozmezí 40. až 53. minuty čtyřmi góly vyrovnal. Zápas rozhodl v rozstřelu Blake Wheeler, jehož střelu už v závěru základní hrací doby zastavila tyč.

"Už jsem několikrát viděl, že tým otočil z 4:0, ale to není omluva. Máme rychlý tým, hodně energie a po přípravném kempu jsme ve formě. Měli jsme to udržet," řekl Subban, jenž v létě posílil New Jersey. V nájezdech dostal v premiérovém utkání NHL důvěru i domácí Jack Hughes, jednička posledního draftu, ale neuspěl.

Polák má po nárazu do hrazení menší zlomeninu hrudní kosti

Obránce Roman Polák z Dallasu má po nárazu do hrazení ve čtvrtečním utkání NHL menší zlomeninu hrudní kosti. Zatím není známo, jak dlouho bude Stars na startu sezony chybět. Jasněji ohledně stavu třiatřicetiletého beka by mělo být do týdne.

Polák v úvodním utkání své již čtrnácté sezony v NHL proti Bostonu narazil do hrazení poté, co se v boji o puk snažil zasáhnout útočníka Chrise Wagnera. Ten se však střetu vyhnul, Polák ztratil stabilitu a přišel nepříjemně vyhlížející pád a náraz do mantinelu.

Český hokejista dlouho ležel na ledě, opouštěl ho na nosítkách a zamířil do nemocnice. "Dobrou zprávou je, že Roman hýbe všemi končetinami," uvedl trenér Jim Montgomery po utkání, které Stars prohráli 1:2.

Polák je v Dallasu druhou sezonu. S klubem se začátkem června dohodl na roční smlouvě s příjmem 1,75 milionu dolarů. V té první odehrál za Stars 77 utkání, jednou skóroval a přidal osm asistencí.

Statistika pátečních zápasů NHL:

Columbus - Toronto 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 35. Atkinson - 13. a 43. Marner, 31. Ceci, 55. Matthews. Střely na branku: 29:29. Diváci: 18.776. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Andersen, 3. Rielly (všichni Toronto).

New Jersey - Winnipeg 4:5 SN (1:0, 3:1, 0:3 - 0:0)

Branky: 22. a 34. Coleman (na druhou Zacha), 18. Gusev, 33. Vatanen - 40. Kulikov, 43. Roslovic, 48. Perreault, 53. Pionk, rozhodující sam. nájezd Wheeler. Střely na branku: 39:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler (Winnipeg), 2. Coleman (New Jersey), 3. Pionk (Winnipeg).

NY Islanders - Washington 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 13. D. Toews - 11. Vrána (Gudas), 38. Oshie. Střely na branku: 26:28. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. Samsonov, 3. Vrána (všichni Washington).

San Jose - Vegas 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Branky: 55. Goodrow - 37. a 50. Nosek, 6. Carrier (Nosek), 15. Marchessault, 36. McNabb. Střely na branku: 35:29. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Nosek, 2. Mark Stone, 3. Fleury (všichni Vegas).

Kanadské bodování NHL:

1. Marner (Toronto) 2 4 (2+2) 2. Zibanejad (NY Rangers) 1 4 (1+3) 3. Mark Stone (Vegas) 2 4 (1+3) 4. Ehlers (Winnipeg) 2 4 (0+4) Rielly (Toronto) 2 4 (0+4) 6. Matthews (Toronto) 2 3 (3+0) 7. Nosek (Vegas) 2 3 (2+1) R. Smith (Vegas) 2 3 (2+1) 9. Draisaitl (Edmonton) 1 3 (1+2) P. Kane (Chicago) 1 3 (1+2) Trouba (NY Rangers) 1 3 (1+2) 24. Vrána (Washington) 2 2 (2+0)