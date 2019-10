Nosek dosáhl jako 19. hráč na metu 1000 zápasů v extralize

Zlín - Obránce David Nosek ze Zlína dosáhl jako 19. hokejista v historii na hranici 1000 zápasů v domácí nejvyšší soutěži. Osmatřicetiletý odchovanec Olomouce se dočkal jubilea v dnešním utkání 14. kola proti Karlových Varům a musel strávit porážku 1:4. Po ní také odmítl rozhovor pro média.

"Je to především určitý ukazatel zdraví a poté i výkonnosti. Jsem rád, že to přišlo, předloni jsem se zranil v úvodním kole a poté dlouho nehrál. Přece jen to byla celá jedna čtvrtina základní části," řekl Nosek klubovému webu ještě před dnešním jubilejním startem. Před utkáním uspořádalo vedení Beranů k jeho 1000. startu ceremoniál.

Nosek v extralize debutoval v sezoně 1999/2000 v dresu Třince. Hrál také za Havířov, Karlovy Vary a Kometu Brno. Juniorský mistr světa z roku 2001 získal ze Zlínem před 15 lety mistrovský titul. V 1000 zápasech nasbíral 292 bodů za 105 branek a 187 asistencí. V české reprezentaci sehrál 20 utkání a vstřelil dva góly. V sezoně 2011/12 působil krátce v Nižněkamsku v KHL.

"Člověk se snaží svůj věk nepřipouštět. Záleží hlavně na zdraví, předloňský rok mě z plánování vyléčil. Jsem rád, že v rozběhlé sezoně drží," dodal Nosek.

Rekordmanem je s 1250 duely obránce Petr Kadlec, který se rozloučil s aktivní činností předloni. Následuje s 1210 utkáními další obránce František Ptáček.

Přehled hokejistů s nejvíce starty v domácí nejvyšší soutěži:

1. Petr Kadlec (Slavia, Plzeň) 1250 zápasů, 2. František Ptáček (Sparta Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Kometa Brno) 1210, 3. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) 1163, 4. Petr Leška (Plzeň, Sparta, Zlín) a Ondřej Veselý (Vsetín, České Budějovice, Kometa Brno, Zlín) oba 1156, 6. Jan Peterek (Vítkovice, Trenčín, Havířov, Třinec) 1139, 7. Jiří Burger (Kladno, Vsetín, Vítkovice) 1130, 8. Viktor Hübl (Litvínov, Slavia, České Budějovice) 1129, 9. Tomáš Žižka (Zlín, Slavia, Kometa Brno) 1070, 10. Lukáš Galvas (Vítkovice, Zlín, Karlovy Vary, Třinec) 1059, 11. Marek Melenovský (Jihlava, Havířov, Vítkovice, Znojmo, Třinec, Karlovy Vary, Zlín) 1043, 12. Jiří Hanzlík (Liberec, Karlovy Vary, Plzeň) 1036, 13. Josef Řezníček (Plzeň, Jihlava, Olomouc, Sparta Praha, Karlovy Vary) 1035, 14. Jan Výtisk (Sparta, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec, Liberec, Vítkovice) 1025, 15. Michal Trávníček (Zlín, Litvínov) 1024, 16. Radim Tesařík (Vsetín, Vítkovice, Třinec, Znojmo, Zlín) 1022, 17. Pavel Kolařík (Poprad, Kladno, Slavia) 1012, 18. Marek Tomica (Slavia, Chomutov) 1001, 19. David Nosek (Třinec, Havířov, Zlín, Karlovy Vary) 1000, 19. Petr Kumstát (Znojmo, Karlovy Vary, Sparta) 983.