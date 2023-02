Nosek a Zacha skórovali při výhře Bostonu, Dostál předčil Mrázka

New York - Útočník Pavel Zacha po nahrávce Davida Pastrňáka rozhodl v NHL o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Edmontonem. První branku Bruins vstřelil Tomáš Nosek. Souboj českých brankářů v duelu mezi Anaheimem a Chicagem dopadl lépe pro Lukáše Dostála, jenž 24 zásahy pomohl Ducks k výhře 4:2. Petr Mrázek obdržel čtyři góly a po třech výhrách nepomohl Chicagu ani k bodu.

Fotogalerie

Edmonton na vlastním ledě začal zostra a ve třetí minutě se zásluhou Connora McDavida dostal do vedení. Boston odpověděl hned po buly. Z dobrého napadání těžil Nosek, jenž z hranice brankoviště vyrovnal na 1:1. Bruins byli střelecky aktivnější a ještě v první třetině díky Nicku Folignovi otočili vývoj zápasu na svou stranu.

Na 2:2 srovnal svým druhým gólem v zápase McDavid, 30 sekund před koncem druhé části ale zafungovala česká spolupráce a Zacha rozhodl o sedmé výhře Bostonu v řadě. Brněnský rodák vstřelil 14. gól v sezoně a zaznamenal 40. bod. Asistující Pastrňák bodoval ve čtvrtém z posledních pěti zápasů a s 80 body je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem NHL.

Suverénním lídrem bodování zůstává McDavid, jenž se díky dvěma trefám poprvé v kariéře přehoupl přes padesátigólovou hranici. Jako první hráč od sezony 1995/96 to dokázal již v únoru a mezi aktivními hokejisty se stal rekordmanem. "Na ledě je naprosto dominantní. Je bezkonkurenčně nejlepším hráčem ligy. Občas je těžké uvěřit tomu, co předvádí," smekl před kapitánem svého mužstva trenér Jay Woodcroft.

První body po výměně z Washingtonu si v bostonském dresu připsal Dmitrij Orlov, jenž připravil dvě branky Bruins. "Předvedli jsme skvělý týmový výkon. Hrálo se v tempu, jako by to bylo play off, o to víc nás těší, že jsme dokázali přidat další výhru," řekl bek, který se z Washingtonu stěhoval po jedenácti sezonách.

Góly Bruins si mezi sebe rozdělily druhý, třetí a čtvrtý útok. Nejlepší tým NHL tak opět potvrdil, že dokáže vítězit i bez přispění elitní formace. "Není to jen záležitost dnešního zápasu, šířka a kvalita našeho týmu je nadstandardní," uvedl trenér Jim Montgomery. "Máme sedm výborných beků a čtyři opravdu dobré útočné formace. Ve hře pět na pět dokážeme být dominantní," dodal.

Dostál se v brance Anaheimu dočkal první výhry od poloviny prosince. V osmém zápase, do kterého v tomto ročníku nastoupil jako týmová jednička, se radoval potřetí a Anaheim díky jeho 24 zásahům vyhrál třetí zápas za sebou. Na chvostu tabulky Západní konference se Ducks bodově dotáhli na Chicago, kvůli horšímu skóre ale zůstávají poslední.

Ottawa otočila zápas s Detroitem a po výhře 6:2 se v tabulce Východní konference přiblížila Red Wings na rozdíl dvou bodů. Hokejisté Detroitu v zápase dvakrát vedli, druhá polovina utkání jim ale vůbec nevyšla a prohráli podruhé za sebou.

Ve 25. minutě David Perron po asistenci Filipa Hronka poslal Detroit do vedení 2:1, poté se ale pětkrát prosadili domácí hokejisté a došli si pro třetí výhru z posledních pěti zápasů. Hronek získal 38. bod v sezoně a vyrovnal svůj rekordní bodový zisk z minulého ročníku.

Zaváhaly první dva týmy Západní konference. Vegas podlehlo Coloradu 0:3 a Dallas v prodloužení nestačil na Vancouver. Hokejisté Stars se díky bodu za prohru 4:5 alespoň přiblížili vedoucím Golden Knights na rozdíl jediného bodu.

Výsledky NHL

Dallas - Vancouver 4:5 v prodl. (1:3, 2:1, 1:0 - 0:1) Branky: 9. Jamie Benn, 25. Dadonov, 38. Hintz, 44. Lundkvist - 4. a 32. Beauvillier, 9. Dries, 16. Podkolzin, 61. Kuzmenko. Střely na branku: 38:21. Diváci: 17.876. Hvězdy zápasu: 1. Jamie Benn (Dallas), 2. Beauvillier, 3. Kuzmenko (oba Vancouver). Anaheim - Chicago 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Branky: 14. Lundeström, 20. Silfverberg, 40. Max Jones, 49. Terry - 6. T. Johnson, 34. Athanasiou. Střely na branku: 33:26. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Petr Mrázek za Chicago odchytal 58 minut a 34 sekund, inkasoval čtyři branky z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 87,9 procenta. Diváci: 14.462. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Terry, 3. Fowler (všichni Anaheim). Colorado - Vegas 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Branky: 1. a 37. Rantanen, 57. MacKinnon. Střely na branku: 34:31. Diváci: 18.117. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Georgijev, 3. J. T. Compher (všichni Colorado). Edmonton - Boston 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Branky: 3. a 33. McDavid - 3. Nosek, 16. N. Foligno, 40. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 24:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Zacha, 3. Orlov (oba Boston). Ottawa - Detroit 6:2 (0:1, 4:1, 2:0) Branky: 24. Sanderson, 33. Batherson, 35. Giroux, 38. B. Tkachuk, 41. Chabot, 55. Stützle - 12. Bertuzzi, 26. Perron (Hronek). Střely na branku: 42:24. Diváci: 16.214. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Chabot, 3. B. Tkachuk (všichni Ottawa). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 59 46 5 8 222:126 97 2. Toronto 60 37 8 15 207:158 82 3. Tampa Bay 59 37 4 18 212:176 78 4. Buffalo 58 31 4 23 220:203 66 5. Detroit 59 28 8 23 181:190 64 6. Florida 61 29 6 26 210:213 64 7. Ottawa 59 29 4 26 183:187 62 8. Montreal 59 25 4 30 163:214 54 Metropolitní divize: 1. Carolina 58 39 8 11 198:151 86 2. New Jersey 59 39 5 15 208:157 83 3. NY Rangers 60 34 9 17 201:168 77 4. NY Islanders 63 31 7 25 183:174 69 5. Pittsburgh 59 29 9 21 192:190 67 6. Washington 62 29 6 27 188:187 64 7. Philadelphia 61 23 10 28 161:202 56 8. Columbus 60 19 6 35 154:222 44 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 60 31 13 16 195:159 75 2. Colorado 58 34 5 19 185:157 73 3. Minnesota 60 33 6 21 175:166 72 4. Winnipeg 60 35 1 24 182:159 71 5. Nashville 57 29 6 22 169:171 64 6. St. Louis 59 26 5 28 180:215 57 7. Arizona 59 20 9 30 160:211 49 8. Chicago 59 21 5 33 149:213 47 Pacifická divize: 1. Vegas 60 35 6 19 192:169 76 2. Los Angeles 61 33 8 20 205:206 74 3. Edmonton 61 32 8 21 232:204 72 4. Seattle 59 32 6 21 203:189 70 5. Calgary 60 27 12 21 190:187 66 6. Vancouver 60 24 5 31 204:240 53 7. San Jose 60 18 12 30 179:223 48 8. Anaheim 61 20 7 34 156:252 47 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 61 115 (50+65) 2. Draisaitl (Edmonton) 59 89 (36+53) 3. Kučerov (Tampa Bay) 59 85 (23+62) 4. Pastrňák (Boston) 59 80 (42+38) 5. T. Thompson (Buffalo) 58 79 (40+39) 6. M. Tkachuk (Florida) 58 78 (28+50) 7. E. Karlsson (San Jose) 60 77 (19+58) 8. E. Pettersson (Vancouver) 58 76 (28+48) 9. J. Hughes (New Jersey) 55 74 (36+38) 10. Marner (Toronto) 60 74 (20+54) 63. Nečas (Carolina) 58 52 (23+29) 81. Hertl (San Jose) 57 48 (15+33) 85. Krejčí (Boston) 54 47 (13+34) 118. Zacha (Boston) 59 40 (14+26) 134. Hronek (Detroit) 59 38 (9+29) 136 D. Kubalík (Detroit) 58 37 (16+21) 144. Chytil (NY Rangers) 52 36 (19+17) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 50 branek, 2. Pastrňák (Boston) 42, 3. Rantanen (Colorado), T. Thompson (Buffalo) oba 40, 5. Kaprizov (Minnesota) 37, 6. J. Hughes (New Jersey), Draisaitl (Edmonton), Point (Tampa Bay), Horvat (NY Islanders) všichni 36, 10. J. Robertson (Dallas) 35, ...48. Nečas (Carolina) 23, 71. Chytil (NY Rangers) 19.