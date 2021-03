Nosek a Šimek skórovali, Voráček pomohl k obratu Philadelphie

New York - Hokejový útočník Tomáš Nosek se brankou podílel na výhře Vegas 4:1 v souboji s Los Angeles. Střelecky se v pondělním programu NHL prosadil také obránce Radim Šimek, který svým druhým gólem v sezoně pomohl San Jose k výhře 4:3 po nájezdech nad Minnesotou. Jakub Voráček si připsal asistenci při vítězství Philadelphie 4:3 v prodloužení na ledě Buffala a s 26 body je pátým nejproduktivnějším Čechem v tomto ročníku NHL. Hráči Sabres prodloužili rekordní sérii proher na 18 zápasů.

Golden Knights po první třetině domácího duelu s Los Angeles prohrávali 0:1, povedená druhá dvacetiminutovka ale zlomila vývoj. Důležitou roli při obratu sehrál Nosek, neboť vstřelil vítězný gól. Pardubický odchovanec v 37. minutě dorazil do odkryté branky nepřesnou střelu Zacha Whiteclouda, bodoval v šestém z posledních sedmi zápasů a potvrdil herní pohodu.

"Jsem rád, že se naší lajně daří. Prvních patnáct, dvacet zápasů jsme se moc neprosazovali, ale teď to vypadá, že jsme to protrhli. Je dobré, když to jde i čtvrtému útoku, trenér pak může věřit všem," pochvaloval si Nosek. Hráči Vegas uspěli na vlastním ledě pošesté v řadě. "Těší nás, že doma vyhráváme. I ta hrstka fanoušků, která může do arény, nám dodává spoustu energie," řekl dvoubodový Jonathan Marchessault.

O vítězství San Jose nad Minnesotou se postarali obránci. První branku Sharks vstřelil Šimek, ale hlavní podíl na výhře 4:3 po samostatných nájezdech měl Erik Karlsson. Dvojnásobný vítěz Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL skóroval dvakrát a v osmé sérii rozhodl rozstřel.

Třicetiletý Švéd dal dva góly v jednom zápase poprvé od 15. května 2019, kdy pomohl San Jose k výhře 5:4 ve třetím utkání finále Západní konference proti St. Louis. "Žádáme od něj hodně. Svým dnešním výkonem nám opět dokázal, že může být rozdílovým hráčem," chválil Karlssona trenér Bob Boughner.

Útočník Sharks Patrick Marleau nastoupil k 1756. utkání v NHL a na druhém místě historických tabulek se odpoutal od Marka Messiera. Na Gordieho Howea ztrácí jednačtyřicetiletý Kanaďan pouze deset duelů.

Buffalu k výhře nad Philadelphií nestačilo ani vedení 3:0 po dvou třetinách. Tým Sabres po brankách Henriho Jokiharjua, Codyho Eakina a Brandona Montoura mířil za prvním úspěchem od 24. února, ale nepovedená třetí třetina ho o naději na zisk dvou bodů připravila.

"Naše série proher je opravdu trapná a dnes jsme to jen potvrdili. Každý tým v NHL, úplně každý, by dotáhl takto rozehraný zápas k vítězství. My ale odehráli naprosto zoufalou třetí třetinu a zápas jsme ztratili. Nesmíme se navzájem litovat a musíme se zkusit z toho dostat," uvedl Montour.

Na začátku třetí části odstartoval obrat Kevin Hayes. V 51. minutě vybojoval Voráček puk u mantinelu a po šikovné nahrávce Seana Couturiera snížil Claude Giroux, minutu a půl před koncem základní hrací doby pak vyrovnal na 3:3 Couturier. Prodloužení rozhodl po 42 vteřinách Ivan Provorov.

Flyers zvítězili podruhé za sebou a na pátém místě Východní divize se přiblížili čtvrtému Bostonu na rozdíl jediného bodu. Buffalo bodovalo poprvé po devíti zápasech, se sedmnácti body však zůstalo nejhorším celkem soutěže.

Winnipeg zvítězil v Calgary 5:1 a odčinil sobotní prohru 2:4. Po pauze v minulém duelu dostal v brance Flames přednost Švéd Jacob Markström před Davidem Rittichem. Jedničce týmu z Alberty ale zápas nevyšel a ve třetí části dostal šanci Rittich. Ani on však neudržel čisté konto. Po minutě a čtyřech sekundách ho překonal Pierre-Luc Dubois, čímž uzavřel skóre.

Ve druhém utkání kanadské divize vyhrál Edmonton v Torontu 3:2 v prodloužení. Nejlepší střelec soutěže Auston Matthews zvýšil na konci první třetiny na 2:1 pro Maple Leafs, ale Kyle Turris ve třetí části srovnal a prodloužení rozhodl po 17 sekundách obránce Darnell Nurse.

Pittsburgh i bez přispění Radima Zohorny porazil New York Islanders 2:1. Český útočník po dvou zápasech vypadl ze sestavy Penguins. Colorado si poradilo s Anaheimem a bodovalo v jedenáctém zápase v řadě.

Výsledky NHL

Buffalo - Philadelphia 3:4 v prodl. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 18. Jokiharju, 23. Eakin, 33. Montour – 42. K. Hayes, 51. Giroux (Voráček), 59. Couturier, 61. Provorov. Střely na branku: 32:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Giroux, 3. Provorov (všichni Philadelphia).

Pittsburgh - NY Islanders 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky: 5. Angello, 19. McCann – 30. M. Martin. Střely na branku: 22:25. Diváci 2800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. DeSmith, 2. Marino (oba Pittsburgh), 3. M. Martin (NY Islanders).

Toronto - Edmonton 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 8. Marner, 12. Matthews – 7. J. Archibald, 42. Turris, 61. Nurse. Střely na branku: 31:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. Nurse (oba Edmonton), 3. Marner (Toronto).

Colorado - Anaheim 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 3. Rantanen, 24. Jost, 37. Landeskog, 48. Compher, 50. Ničuškin – 10. Heinen, 44. Terry. Střely na branku: 48:15. Bez diváků.

Calgary - Winnipeg 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 3. E. Lindholm – 19. a 24. Scheifele, 17. N. Thompson, 35. Copp, 42. Dubois. Střely na branku: 30:29. David Rittich odchytal za Calgary 20 minut, inkasoval jednu branku z 6 střel a úspěšnost zásahů měl 83,3 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Scheifele, 3. Copp (všichni Winnipeg).

Vegas - Los Angeles 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky: 25. R. Smith, 37. Nosek, 38. Hague, 53. Martinez – 1. Roy. Střely na branku: 24:25. Diváci: 3950 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Martinez, 2. R. Smith, 3. Marchessault (všichni Vegas).

San Jose - Minnesota 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 36., 45. a rozhodující sam. nájezd E. Karlsson, 17. R. Šimek – 13. Marcus Johansson, 19. Bonino, 50. Fiala. Střely na branku: 39:25. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson (San Jose), 2. Marcus Johansson (Minnesota), 3. Donato (San Jose).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Tampa Bay 34 24 2 8 123:82 50 2. Carolina 33 23 3 7 112:84 49 3. Florida 35 22 4 9 115:98 48 4. Nashville 36 18 1 17 92:107 37 5. Chicago 36 16 5 15 104:114 37 6. Columbus 36 13 8 15 91:117 34 7. Dallas 32 11 9 12 89:88 31 8. Detroit 36 12 4 20 79:115 28

Severní divize:

1. Toronto 35 22 3 10 116:91 47 2. Winnipeg 36 22 2 12 119:99 46 3. Edmonton 36 22 1 13 122:103 45 4. Montreal 31 14 9 8 100:87 37 5. Calgary 37 16 3 18 96:112 35 6. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 7. Ottawa 36 12 4 20 94:135 28

Východní divize:

1. Washington 34 23 4 7 119:99 50 2. NY Islanders 36 22 4 10 106:84 48 3. Pittsburgh 36 23 2 11 117:94 48 4. Boston 31 17 5 9 83:73 39 5. Philadelphia 34 17 4 13 106:123 38 6. NY Rangers 34 15 4 15 107:92 34 7. New Jersey 33 13 4 16 79:101 30 8. Buffalo 34 6 5 23 71:122 17

Západní divize:

1. Vegas 33 24 1 8 108:75 49 2. Colorado 34 22 4 8 118:77 48 3. Minnesota 33 21 2 10 97:82 44 4. St. Louis 35 16 6 13 100:113 38 5. Arizona 35 16 5 14 92:103 37 6. Los Angeles 33 13 6 14 92:94 32 7. San Jose 34 14 4 16 95:118 32 8. Anaheim 37 11 6 20 83:123 28