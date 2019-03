New York - Útočník Tomáš Nosek přispěl v nedělním utkání NHL jednou přihrávkou k výhře Vegas 6:3 nad Edmontonem. Asistenci si připsal i Roman Polák, který s Dallasem podlehl doma Vancouveru 2:3 po nájezdech. Philadelphia si vynutila v Pittsburghu v čase 59:41 při hře bez brankáře prodloužení, ve kterém rozhodla tři sekundy před koncem o výhře 2:1.

Nosek kvůli drobnému zranění nastoupil v březnu jen ke třem utkáním, ve kterých si připsal tři body (1+2). Tentokrát po jeho akci vedlo Vegas 2:1. Český útočník poslal puk křížným pasem na útočnou modrou čáru na rozjetého Codyho Eakina, který únik zakončil přesnou střelou nad lapačku. Edmonton i podruhé vyrovnal, ale klíčový trhák zajistil domácím Jonathan Marchessault dvěma góly na 4:2.

I když Edmonton ještě snížil, Vegas dvěma góly vyjádřilo větší střeleckou aktivitu (34:19). "Hráli jsme excelentně. Moc se mi náš výkon líbil. Byli jsme rychlí, dobře jsme si vedli ve hře s pukem a vypracovali si různým způsobem gólové šance. A zároveň jsme jim toho moc nedovolili. Hráli jsme svou hru," rozplýval se trenér Vegas Gerard Gallant, který s týmem dokráčel minulý rok až do finále Stanleyova poháru.

Dallas prohrával po trefách Tima Schallera v jedenácté minutě 0:2 a kontaktní branku vstřelil v závěru druhé třetiny i díky Polákovi. Český zadák na obranné modré čáře zastavil akci Vancouveru a z protiútoku snížil kapitán Jamie Benn. Vyrovnání zařídil v 57. minutě Taylor Fedun. Proti obratu byl ale Jacob Markström, který zneškodnil 44 střel a v rozstřelu všechny čtyři nájezdy Dallasu. Zápas rozhodl Josh Leivo.

V dresu Vancouveru si připsal 60. bod v sezoně Elias Pettersson a vyrovnal klubový nováčkovský rekord Pavla Bureho a Ivana Hlinky, který si ve svém prvním ročníku v NHL připsal 23 gólů a 37 přihrávek (sezona 1980/81). "Vyrovnal jsem Bureho?" ptal se Pettersson, který minulý rok vyhrál produktivitu švédské nejvyšší soutěže. "To byl výborný hráč. Jsem opravdu pyšný na to, co se mi povedlo," uvedl.

Dallas si udržel v Západní konferenci tříbodový náskok před prvním nepostupujícím týmem do play off. Tím je Minnesota, která v neděli podlehla doma New York Islanders 2:3 v prodloužení.

Philadelphia vstřelila gól i ve 22. minutě, který byl ale odvolán kvůli ofsajdu Jakuba Voráčka. Hlavní sudí nejdříve trefu Claudea Girouxe neuznali kvůli tomu, že český útočník podle nich zabránil brankáři Mattu Murraymu lépe zasáhnout. Rozhodčí u videa ale po reklamaci trenéra Philadelphie Scotta Gordona situaci přehodnotili. Poté si vzal trenérskou výzvu i kouč Pittsburghu Mike Sullivan a také byl úspěšný. Záběry odhalily, že Voráček projel do pásma dříve než puk.

První regulérní gól tak padl v Pittsburghu až ve 43. minutě, kdy se z dorážky prosadil domácí Teddy Blueger. Philadelphia vyrovnala trefou Jamese van Riemsdyka a zápas rozhodl v závěru prodloužení Sean Couturier, který v přečíslení dva na jednoho zvolil střelu místo přihrávky.

"Věděl jsem, že ještě trochu času zbývá. Když jsme šli na vhazování, chybělo asi dvacet třicet sekund. Spíše jsem se bál, že když ztratím puk, mohlo by to dopadnout opačně, protože jsem věděl, že mám na zádech Crosbyho. Ale naštěstí to dopadlo dobře," prohlásil Couturier. Podobný obrat předvedli Flyers proti svému rivalovi podruhé během měsíce. Tehdy vyrovnal Voráček v čase 59:40 na 3:3 a prodloužení rozhodl Giroux.

Sullivan byl zklamaný, že jeho svěřenci opět ztratili proti Philadelphii náskok v posledních sekundách. "Měli jsme to udržet. Musíme v těchto situacích bránit tvrději," prohlásil kouč, jemuž chyběl Jevgenij Malkin. Ruský útočník sice dohrál sobotní zápas se St. Louis, ale utrpěl v něm po krosčeku Roberta Bortuzza zranění v horní části těla. Pittsburghu bude chybět minimálně týden.

Flyers zabrali po dvou porážkách, na poslední místo zaručující play off mají ve Východní konferenci manko šest bodů. A zbývá odehrát deset utkání. "Pokud bychom dnes nevyhráli, dostali bychom se do obrovských problémů. Čas se krátí, potřebovali jsme oba body. Máme je díky skvělému výkonu v závěru," řekl kouč Gordon. Philadelphii podržel i gólman Carter Hart, který kryl 41 střel.

Vladimír Sobotka se po jednozápasové pauze vrátil do sestavy Buffala a v utkání se St. Louis se mohl se radovat z výhry nad svým bývalým týmem 4:3 po nájezdech. Rozstřel rozhodl Sam Reinhart.

Výsledky NHL

Colorado - New Jersey 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 23. a 32. Barrie, 59. MacKinnon. Střely na branku: 34:22. Diváci: 18.037. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Barrie, 3. Andrighetto (všichni Colorado).

Buffalo - St. Louis 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 7. J. Larsson, 15. Rodrigues, 28. Sheary, rozhodující sam. nájezd S. Reinhart - 10. Maroon, 33. Perron, 49. B. Schenn. Střely na branku: 34:33. Diváci: 18.486. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Bogosian, 3. Hutton (všichni Buffalo).

Minnesota - NY Islanders 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 32. Parise, 48. Spurgeon - 10. Eberle, 37. Lee, 62. B. Nelson. Střely na branku: 34:20. Diváci: 18.696. Hvězdy zápasu: 1. B. Nelson (NY Islanders), 2. Spurgeon, 3. Donato (oba Minnesota).

Dallas - Vancouver 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 40. Jamie Benn (Polák), 57. Fedun - 1. a 11. Schaller, rozhodující sam. nájezd Leivo. Střely na branku: 46:27. Diváci: 18.125. Hvězdy zápasu: 1. Schaller (Vancouver), 2. Ničuškin (Dallas), 3. Markström (Vancouver).

Pittsburgh - Philadelphia 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 43. Blueger - 60. J. van Riemsdyk, 65. Couturier. Střely na branku: 42:38. Diváci: 18.636. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Couturier (oba Philadelphia), 3. Blueger (Pittsburgh).

Anaheim - Florida 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 2. D. Shore, 33. Henrique, 56. Silfverberg - 21. Dadonov, 44. Ekblad. Střely na branku: 22:39. Diváci: 16.523. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf (Anaheim), 2. Huberdeau (Florida), 3. Gibson (Anaheim).

Vegas - Edmonton 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Branky: 23. a 41. Marchessault, 6. Mark Stone, 20. Eakin (Nosek), 50. McNabb, 57. Tuch - 14. Nugent-Hopkins, 21. Draisaitl, 46. K. Russell. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18.317. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Mark Stone, 3. W. Karlsson (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Tampa Bay 72 55 4 13 283:190 114 2. Boston 72 43 9 20 216:185 95 3. Toronto 72 43 5 24 259:216 91 4. Montreal 72 37 7 28 212:212 81 5. Florida 72 32 12 28 234:242 76 6. Buffalo 72 31 9 32 200:233 71 7. Detroit 72 25 10 37 195:247 60 8. Ottawa 72 25 6 41 213:263 56

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 72 42 7 23 206:173 91 2. Washington 72 42 7 23 248:225 91 3. Pittsburgh 73 39 10 24 249:220 88 4. Carolina 71 39 7 25 212:196 85 5. Columbus 72 40 4 28 220:210 84 6. Philadelphia 72 35 8 29 222:241 78 7. NY Rangers 72 28 13 31 202:241 69 8. New Jersey 73 27 9 37 204:249 63

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 71 42 4 25 243:211 88 2. Nashville 73 41 5 27 219:195 87 3. St. Louis 72 37 8 27 207:198 82 4. Dallas 72 37 6 29 181:178 80 5. Minnesota 73 34 9 30 199:214 77 6. Colorado 72 31 12 29 229:223 74 7. Chicago 71 32 9 30 241:260 73

Pacifická divize:

1. x-Calgary 72 44 7 21 256:206 95 2. San Jose 72 43 8 21 258:222 94 3. Vegas 72 40 5 27 220:200 85 4. Arizona 72 36 6 30 195:200 78 5. Edmonton 72 32 7 33 204:237 71 6. Vancouver 72 30 10 32 196:223 70 7. Anaheim 74 30 9 35 173:227 69 8. Los Angeles 71 25 8 38 168:227 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.