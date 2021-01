Norští záchranáři našli sedmou oběť sesuvu, na místo přijel král

Záchranáři pracují v norské vesnici Ask, kterou zasáhl mohutný sesuv půdy.

Oslo - Čtyři dny po masivním sesuvu půdy ve vesnici Ask na jihu Norska záchranáři našli sedmou oběť. Po dalších třech lidech se stále pátrá a podle agentury DPA nehasnou naděje, že by mezi nimi mohl být někdo naživu.

Smutný osud lidí ze zasažené vesnice poznamenal vstup Norska do nového roku. Na místo dnes přijel 83letý král Harald s královnou Sonjou a korunním princem Haakonem. Setkali se s místními lidmi a záchranáři, v kostele zapálili svíčky za oběti neštěstí. "Je to naprosto strašné, je těžké to vyjádřit slovy," řekl král Harald.

Mezi desítkou původně pohřešovaných jsou i dvě děti, dívky ve věku dvou a 13 let. Ze sedmi obětí úřady zveřejnily identitu tří osob. Šlo o 31letého muže, člena týmu tenisty Caspera Ruuda, který byl nalezen v pátek, o 40letého muže a 54letou ženu, které záchranáři nalezli v sobotu.

Podle místní policejní velitelky Idy Melboové Öysteseové by někdo mohl přežít ve vzduchových kapsách vzniklých ve zřícených domech. "Z lékařského hlediska je možné několik dnů přežít, pokud máte vzduch," uvedla.

Středeční sesuv půdy byl nejhorší v moderní historii Norska, táhl se v délce 700 metrů a šířce 300 metrů. Ve vsi Ask ležící asi 40 kilometrů na severovýchod od Osla se zřítilo nejméně devět domů s více než 30 byty, asi 1000 lidí bylo nutné evakuovat. Menší pohyby půdy byly v místě zaznamenány i v následujících dnech. Sesuv nastal po dvou vydatných deštích, přesná příčina zatím není jasná. Norská stanice TV2 informovala, že oblast, kde se půda sesunula, označil geologický průzkum v roce 2005 za vysoce rizikovou. Tři roky po zveřejnění posudku se ale na místě začaly stavět první domy.