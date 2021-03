Norové opět vyhráli na MS štafetu, třetí titul pro skokana Krafta

Oberstdorf (Německo) - Norští běžci na lyžích prodloužili svoji štafetovou nadvládu a na mistrovství světa vyhráli už pojedenácté v řadě. České kvarteto skončilo ve sněžení v německém Oberstdorfu jedenácté. Rakouský skokan na lyžích Stefan Kraft se stal potřetí mistrem světa.

Paal Golberg dokončil první úsek až desátý s téměř minutovým odstupem za vedoucím Ruskem, ale na druhém úseku posunul Nory do čela Emil Iversen. Hans Christer Holund vybudoval náskok, o který sice Johannes Hösflot Klaebo přišel, ale v závěru s přehledem porazil Rusa Alexandra Bolšunova. Bronz vybojovala Francie.

Češi ve složení Michal Novák, Adam Fellner, Petr Knop, Jan Pechoušek ztratili na Nory pět minut. Jedenáctí skončili čeští lyžaři počtvrté z posledních pěti šampionátů - stejně si vedli předloni v Seefeldu, v Lahti 2017 i ve Val di Fiemme 2013.

Stejně jako ve štafetě žen vyšel českým běžcům nejlépe první úsek. Novák chvilku táhl jedenáctičlennou skupinu, která stíhala Rusy a předal šestý.

"Podmínky dneska byly hodně pomalé. Ve stopě byla voda, kvůli které se pak lyže přisávaly," uvedl Novák v tiskové zprávě lyžařského svazu. "Nemělo smysl tlačit se dopředu a najíždět jako první do čerstvého sněhu. Sice jsme nejeli úplně pomalé tempo, ale také se nikdo ze skupiny nehnal dopředu. Jediný Rus to zkusil, jinak to bylo hodně o hledání dobré pozice a stopy, která zrovna jela," řekl nejlepší český běžec na lyžích současnosti.

Fellner dokončil druhý úsek desátý a Knop českou pozici o tři místa vylepšil. "S čelem závodu jsem se udržel asi kilometr. Neměl jsem na to, abych jel s Niskanenem, Iversenem a dalšími. Byl jsem rád, že jsem jel s Němcem, který je také dobrý klasik, ale trochu mě mrzelo, že nás dojeli Američan s Kazachem. V těch dnešních podmínkách se ještě zvýraznily rozdíly mezi týmy, i z toho důvodu jedenácté místo bereme," uvedl Fellner.

Pechoušek na závěrečném úseku neudržel kontakt s Němci, Američany ani s Kanaďany a v posledním okruhu se přes něj přehnal ještě Japonec. "Před předávkou jsem byl trochu nervózní, protože jsem viděl, že mi to Knopík přiveze na sedmém místě. Pro mě to byl přitom první distanční závod ve Světovém poháru nebo na mistrovství světa. Proto jsem začal pomaleji, nikoho jsem před sebe nepustil, abych mohl jet svoje tempo. Nahoře jsem před sebe pak pustil Američana a Němce, kteří to začali tahat. Snažil jsem se je udržet, ale bohužel jsem se při tom zavařil a těžko jsem se z toho pak dostával," přiznal Pechoušek. "Chtěli jsme být do desítky, jedenácté je také docela dobré. Akorát mě mrzí, že jsem to klukům pokazil a neudržel to aspoň do desítky, když to tak parádně rozjeli."

Alexej Červotkin na prvním úseku vybudoval Rusům náskok tři čtvrtě minuty, zatímco favorizovaní Norové jeli kvůli Golbergovi až desátí s odstupem 56,7 sekundy. Ivan Jakimuškin ale o náskok přišel a Nory do čela dotáhl Iversen.

Po klasice už Norové vedli těsně před Finy a s odstupem jela skupina i s Rusy. Holund se od Finů odpoutal a Klaeba vyslal na závěrečný úsek s náskokem 25 sekund. Bolšunov jej po čtyřech kilometrech dostihl a zkusil mu ujet, ale Nor jeho atak zachytil. Klaebo pak rozhodl nástupem před cílovou rovinkou, v krátkém ostrém kopci nejdříve zpomalil a pak ostrými tempy soupeře setřásl.

Norská neporazitelnost ve štafetě na šampionátu trvá od Lahti 2001. Od roku 1991 je porazili pouze Rakušané v Ramsau v roce 1999.

Na velkém můstku vyhrál Kraft a má třetí titul mistra světa

Rakouský skokan na lyžích Stefan Kraft se stal potřetí mistrem světa. Dnešní závod na velkém můstku v Oberstdorfu vyhrál před Norem Robertem Johanssonem a Němcem Karlem Geigerem.

Čeští reprezentanti skončili stejně jako na středním můstku v prvním kole. Nejlepší z nich Čestmír Kožíšek obsadil 36. místo. "Závod se nám nepovedl. Musíme pracovat dál, připravit se na novou sezonu a věřit, že další sezona bude jiná," řekl Kožíšek.

Kraft vedl už po úvodním kole, a přestože ve druhém ho předčili Johansson i Geiger, první místo v hustém sněžení udržel. Norského skokana porazil o 4,4 bodu.

Sedmadvacetiletý Rakušan navázal na dva individuální tituly z mistrovství světa v Lahti v roce 2017. Na svém oblíbeném můstku, kde v letech 2014 a 2016 slavil triumfy při Turné čtyř můstků, si vynahradil dosavadní nepříliš povedenou sezonu. V ní se rakouští skokani potýkali s koronavirem a na jejich výkonech to bylo znát. Kraftovým nejlepší výsledkem v závodech Světového poháru je třetí místo, v průběžném pořadí je až sedmnáctý.

"Po tom, co tomu předcházelo, je ta zlatá medaile fantastická a neuvěřitelná. V létě jsem byl kvůli zádům úplně v háji. Že to teď takhle vyšlo, je sen," řekl Kraft televizní stanici ORF. "Každý skok byl dneska, jako když vyšije. Byl jsem jako v transu, na odrazu jsem cítil sílu, bavilo mě to," pochvaloval si rakouský skokan, který už v Oberstdorfu získal bronz ve smíšených družstvech. Na středním můstku skončil desátý.

Alespoň dva tituly na velkém můstku má jako třetí skokan v historii. Před ním to dokázali jen Nor Birger Ruud v letech 1931, 1935 a 1937 a Němec Martin Schmitt (1999 a 2001). Z MS má Kraft už jedenáct medailí.

Šampion ze středního můstku Polák Piotr Žyla se musel spokojit se čtvrtým místem. Obhájce titulu Němec Markus Eisenbichler byl až sedmnáctý. V druhém kole upadl a pohoršil si o jednu příčku oproti prvnímu. Suverén letošní sezony a už jistý vítěz Světového poháru Halvor Egner Granerud přišel o závod kvůli nákaze koronavirem.

Výsledky mistrovství světa v klasickém lyžování

Běh na lyžích:

Muži - štafeta (4x10 km): 1. Norsko (Golberg, Iversen, Holund, Klaebo) 1:52:39,0, 2. Rusko (Červotkin, Jakimuškin, Malcev, Bolšunov) -12,0, 3. Francie (Lapalus, Manificat, Parisse, Lapierre) -1:12,6, 4. Švédsko -1:16,5, 5. Švýcarsko -1:32,2, 6. Finsko -1:49,4, 7. Německo -2:37,9, 8. USA -2:53,7, 9. Japonsko -4:19,3, 10. Kanada -4:31,9, 11. ČR (Novák, Fellner, Knop, Pechoušek) -4:58,1.

Skoky na lyžích:

Muži - velký můstek:

1. Kraft (Rak.) 276,5 b. (132,5+134 m), 2. Johansson (Nor.) 272,1 (129,5+135,5), 3. Geiger (Něm.) 267,4 (132+132), 4. Žyla (Pol.) 264,4 (130,5+137), 5. Lanišek (Slovin.) 258,5 (126,5+136,5), 6. Lindvik (Nor.) 257,2 (126,5+131,5), 7. J. Sató (Jap.) 256,7 (134+130,5), 8. Huber (Rak.) 255,3 (133,5+123,5), 9. C. Prevc (Slovin.) 253,2 (129,5+129,5), 10. Hörl (Rak.) 245,4 (127+136,5), ...36. Kožíšek 83,7 (112,5), 41. Štursa 67,6 (105,5), 42. Sakala 65,1 (103,5), 46. Polášek (všichni ČR) 59,2 (102,5).