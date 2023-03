Norští lyžaři na MS prodloužili neporazitelnost ve štafetě, Češi byli dostiženi

Planica (Slovinsko) - Norští běžci na lyžích na mistrovství světa v Planici vyhráli štafetu na 4x10 kilometrů a ovládli ji na dvanáctém šampionátu za sebou. V závodu nestartovala česká jednička Michal Novák a mladá čtveřice Tomáš Dufek, Luděk Šeller, Tomáš Lukeš a Kryštof Zatloukal závod nedokončila, Norové ji dostihli.

Norští favorité od začátku jeli na prvním místě a náskok postupně navyšovali. Čtveřice Christer Hans Holund, Paal Golberg, Simen Hegstad Krüger, Johannes Hösflot Klaebo zvítězila o 46,9 sekundy před Finskem. Třetí byli s odstupem jedné minuty Němci.

Norsko potvrdilo nadvládu v mužské štafetě, kterou naposledy na mistrovství nevyhrálo v roce 1999 a celkem z ní má dvacet titulů. Němci se díky bronzu dočkali medaile ze štafety na šampionátu po dvanácti letech, Finové ukončili ještě o dva roky delší čekání.

Českému kvartetu závod nevyšel a od začátku jelo na chvostu startovního pole. Štafeta pro něj skončila už na třetím úseku, kdy byli Lukeš i lotyšský běžec dostiženi. Zatloukal tak už na trať ani nevyrazil. Češi byli klasifikováni na posledním 15. místě.

Ve štafetě vedle Nováka nestartoval ani Adam Fellner, oba šetřili síly na závěrečný nedělní závod na 50 km. "To, že Michal do štafety nenastoupil, byl dlouhodobý plán, ve kterém cílíme zejména na závody na 15 a 50 kilometrů. Ještě tady na místě jsme Michalův start zvažovali, nicméně i po zkušenosti z olympijských her, kdy absolvoval téměř kompletní závodní program a nebylo to úplně ideální, jsme se rozhodli držet původního plánu - tedy že štafetu nepojede," uvedl na svazovém webu Štěpán Kaliba, sportovní ředitel úseku běžeckých disciplín.

"Michal se navíc necítil v průběhu mistrovství zdravotně v pořádku a ohrožený byl i jeho start na patnáctce volnou technikou. U Adama se jedná o podobný problém. Není už od skiatlonu úplně zdravotně v pořádku a naším záměrem je, aby absolvoval závěrečný závod na 50 km. Zda bude schopen do závodu nastoupit, ještě zvažujeme," dodal Kaliba.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Planici:

Běh:

Muži - štafeta 4x10 km: 1. Norsko (Holund, Golberg, Krüger, Klaebo) 1:32:54,7, 2. Finsko (Hakola, Niskanen, Hyvarinen, Anttola) -46,9, 3. Německo (Kuchler, Brugger, Dobler, Moch) -59,8, 4. Francie -1:00,5, 5. Kanada -1:22,5, 6. Švédsko -1:36,7, ...Česko (Dufek, Šeller, Lukeš, Zatloukal) dostiženo.

Skoky:

17:30 velký můstek muži.