Norský tenista Ruud vyhrál v San Diegu a jako první má letos pět titulů

San Diego (USA) - Norský tenista Casper Ruud deklasoval ve finále turnaje v San Diegu 6:0, 6:2 Brita Camerona Norrieho a jako první letos získal pět titulů na ATP Tour. Dvaadvacetiletý rodák z Osla dosáhl na šestý turnajový triumf v kariéře a první na tvrdém povrchu.

Desátý hráč světového žebříčku Ruud v San Diegu porazil mimo jiné trojnásobného grandslamového vítěze Andyho Murrayho a v semifinále v třísetové bitvě Grigora Dimitrova. "Samozřejmě to člověku dodá hodně sebevědomí, když porazí dobré hráče na tvrdém povrchu. Zvládnul jsem tu čtyři kvalitní zápasy ve čtyřech dnech za sebou," pochvaloval si Ruud.

Fakt, že vede statistiku v počtu turnajových prvenství, nepřeceňoval. Všechny tituly totiž získal na turnajích nejnižší kategorie ATP 250. "Kdybych mohl, vyměnil bych svých pět turnajů 250 za tři grandslamy, které vyhrál Novak (Djokovič). Je to o něco vyšší úroveň, ale to je v pohodě, beru i tohle. A nebudu lhát, samozřejmě bych rád zakončil sezonu s nejvíce tituly," řekl letošní vítěz z Ženevy, Bastadu, Gstaadu, Kitzbühelu a nyní i San Diega.

Kalifornský turnaj letos poprvé přibyl do kalendáře poté, co byly kvůli koronaviru zrušeny turnaje v Asii, které tradičně následují po US Open.

Turnaj mužů v San Diegu

(tvrdý povrch, dotace 661.800 dolarů):

Dvouhra - finále:

Ruud (2-Nor.) - Norrie (Brit.) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Salisbury, N. Skupski (1-Brit.) - Peers, Polášek (3-Austr./SR) 7:6 (7:2), 3:6, 10:5.