Seefeld (Rakousko) - Norský běžec na lyžích Martin Jonsrud Sundby se dočkal prvního individuálního titulu mistra světa. Trojnásobný vítěz Světového poháru dnes v rakouském Seefeldu triumfoval na trati 15 kilometrů klasickou technikou.

Čtyřiatřicetiletý Jonsrud Sundby ve slunečném a teplém počasí stupňoval tempo a vyhrál o 2,9 vteřiny před Rusem Alexandrem Bessměrtnychem, který na mezičasech vedl od pátého kilometru. Bronzovou medaili vybojoval Fin Iivo Niskanen.

Z českých reprezentantů skončil nejlépe Michal Novák, který obsadil 39. místo s odstupem 3:23,7 minuty.

Výsledky mistrovství světa v klasickém lyžování

Běh:

Muži - 15 km klasicky:

1. Sundby (Nor.) 38:22,6, 2. Bessměrtnych (Rus.) -2,9, 3. Niskanen (Fin.) -20,4, 4. Larkov (Rus.) -22,8, 5. Tönseth (Nor.) -24,3, 6. D. Cologna (Švýc.) -32,4, 7. Röthe (Nor.) -33,9, 8. Bolšunov (Rus.) a Musgrave (Brit.) oba -58,5, 10. Iversen (Nor.) -1:00,5, ...39. M. Novák -3:23,7, 42. Rypl -3:36,2, 49. Fellner -3:59,4, 66. Knop (všichni ČR) -5:13,1.

Skoky:

16:15 ženy.