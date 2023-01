Norskou nadvládu ve Wengenu završil triumfem ve slalomu Kristoffersen

Wengen (Švýcarsko) - Henrik Kristoffersen potřetí v kariéře ovládl slalom Světového poháru ve Wengenu a norští lyžaři díky němu vyhráli všechny tři závody ve Wengenu. Druhý skončil domácí Švýcar Loic Meillard, třetí Nor Lucas Braathen.

Kristoffersen byl po úvodním kole druhý za Meillardem. Pro celkově třicátý úspěch ve Světovém poháru si bronzový medailista z mistrovství světa i olympiády dojel šestým časem ve druhé části, kterou komplikovalo husté sněžení.

Osmadvacetiletý Kristoffersen vyhrál s náskokem dvou desetin před Meillardem, jenž tak stále čeká na premiérové vítězství ve slalomu ve Světovém poháru. Na druhém místě skončil švýcarský reprezentant potřetí.

Braathen na třetí příčce za vítězným krajanem zaostal o 49 setin a přišel o průběžné vedení v hodnocení slalomu. V čele ho s náskokem deseti bodů vystřídal právě Kristoffersen, který ve Wengenu ovládl slalomy už v ročnících 2015/16 a 2016/17.

Norští lyžaři navíc díky němu ovládli všechny tři závody ve Wengenu, což se jim povedlo také v roce 2016. Páteční superobří slalom i sobotní sjezd vyhrál druhý muž průběžné klasifikace SP Aleksander Aamodt Kilde. Seriál vede Švýcar Marco Odermatt.

Muži - slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 1:51,18 (57,58+53,60), 2. Meillard (Švýc.) -0,20 (57,13+54,25), 3. Braathen (Nor.) -0,49 (57,61+54,06), 4. Strasser (Něm.) -1,49 (57,81+54,86), 5. McGrath (Nor.) -1,72 (58,17+54,73), 6. Noël (Fr.) -1,81 (58,99+54,00), ... Forejtek (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 10 závodů): 1. Kristoffersen 320, 2. Braathen 310, 3. Feller (Rak.) 241, 4. Yule (Švýc.) 234, 5. Meillard 222, 6. Strasser 190.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1186, 2. Kilde (Nor.) 846, 3. Kristoffersen 665, 4. Kriechmayr (Rak.) 532, 5. Braathen 525, 6. Meillard 507.