Norsko zvažuje připojení ke globální dohodě o snížení těžby ropy

Oslo - Norsko zváží snížení těžby ropy, pokud největší světoví producenti ropy uzavřou novou dohodu o koordinovaném snížení dodávek. Uvedla to norská ministryně pro ropu a ropný průmysl Tina Bruová. Norsko je největším těžařem ropy v západní Evropě a na globálních dodávkách ropy se podílí dvěma procenty. Naposledy se ke koordinovanému snížení těžby přidalo v roce 2002.

Organizace zemí vyvážejících roku (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem pracují na dohodě o snížení těžby, které by odpovídalo zhruba deseti procentům dodávek ropy na trhy. Podle zdrojů však konečný rozsah snížení těžby bude záviset na tom, jak moc budou ochotni snížit těžbu i jiní producenti. Další velký producent, Spojené státy, zatím nepotvrdil, zda se k dohodě připojí.

Ceny ropy se v prvním čtvrtletí letošního roku snížily o dvě třetiny a klesly až na nejnižší hodnotu za 18 let. Mohl za to propad poptávky způsobený koronavirem a krach jednání mezi Ruskem a Saúdskou Arábií o dalším koordinovaném snížení těžby.

"Pokud se široká skupina producentů dohodne na výrazném snížení produkce, Norsko zváží jednostranné snížení, pokud podpoří naše řízení zdrojů a naši ekonomiku," napsala Bruová v mailu zaslaném agentuře Reuters. Dodala, že Norsko jedná s ostatními zeměmi těžícími ropu. Možný rozsah snížení těžby však neupřesnila.

Nebylo by to poprvé, co by se Norsko připojilo k dohodě o snížení těžby ropy spolu s dalšími producenty v době, kdy ceny ropy klesají. Učinilo tak v letech 1990, 1998 a 2002. Naposledy, v první polovině roku 2002, snížilo těžbu o zhruba 150.000 barelů denně, protože ceny ropy po teroristických útocích v USA v září 2001 klesly pod 20 dolarů za barel.

V únoru těžba Norska činila 1,75 milionu barelů denně. Meziročně se zvýšila o 26 procent díky růstu těžby z největšího západoevropského pole Johan Sverdrup, které kontroluje státní firma Equinor.

Na svůj vrchol se těžba v Norsku dostala v roce 2001. Po poklesu v dalších letech se znovu zvyšuje od roku 2014. Většinu ropy Norsko vyváží do Británie a dalších evropských zemí.

Skupina OPEC+ zahrnující ropný kartel a jeho spojence, by podle zdrojů o nové dohodě měla jednat 9. dubna.

Americký prezident Donald Trump tlačí na OPEC+, aby se dohodl na snížení těžby, a stabilizoval tak globální trh s ropou. Stále častěji se však objevují hlasy, že by snížit těžbu měly také USA, což bylo dlouhodobě považováno za nemožné, mimo jiné i kvůli antimonopolnímu zákonu v USA. Současný propad cen však již přiměl regulátory v Texasu, který je hlavním centrem těžby ropy v USA, začít uvažovat poprvé po téměř 50 letech o regulaci těžby. Americký ministr pro energetiku Dan Brouillette ale při pátečním telefonickém hovoru s představiteli ropného průmyslu o možném snížení těžby nemluvil a Trump v sobotu pohrozil, že kvůli propadu cen ropy by mohl zvážit uvalení cel na dovoz ropy, aby ochránil domácí těžaře.

Naopak ochotu připojit se k případné globální dohodě o těžbě vyjádřila kanadská provincie Alberta, která má třetí největší zásoby na světě.