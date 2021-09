Norsko v příštích měsících zvýší dodávky plynu do Evropy

Oslo - Norská ropná a plynárenská společnost Equinor a její partneři získali povolení ke zvýšení dodávek plynu z norských nalezišť Troll a Oseberg. Equinor dnes uvedl, že v příštích 12 měsících tak bude moci posílat přes plynovody více suroviny do dalších evropských zemí. Ceny plynu se v Evropě v posledních měsících výrazně zvyšují. Ruská společnost Gazprom v minulých dnech dokončila plynovod Nord Stream 2 do Německa, Evropská unie ale ruský plyn nechce.

Norská vláda povolila zvýšit dodávky v období od začátku října do konce září příštího roku celkem o dvě miliardy krychlových metrů. Dodávky z naleziště Troll by tak měly stoupnout o jednu miliardu na 37 miliard krychlových metrů, dodávky z naleziště Oseberg také o jednu miliardu na celkových šest miliard krychlových metrů.

"Povolení nám umožní produkovat z těchto dvou důležitých polí více plynu," uvedla společnost Equinor. "Domníváme se, že je to velmi dobře načasované, protože Evropa čelí neobvyklému napětí na trhu se zemním plynem," dodala.

Povolené zvýšení odpovídá téměř dvěma procentům ročního exportu plynu z Norska prostřednictvím plynovodů. Od začátku loňského října Norsko do Evropy prostřednictvím plynovodů vyvezlo 106 miliard krychlových metrů plynu, uvedla agentura Reuters.

Zpráva o zvýšení dodávek plynu z Norska přichází krátce poté, co ruský plynárenský gigant Gazprom ohlásil dokončení plynovodu Nord Stream 2, který zdvojnásobí kapacitu vývozu ruského plynu po dně Baltského moře do Evropy. Šéf Gazpromu Alexej Miller minulý týden varoval, že ceny zemního plynu v Evropě by mohly vystoupit na nová maxima kvůli nízkým zásobám suroviny v regionu. Evropská unie ale ruský plyn nechce. Brusel je přesvědčen, že Moskva by mohla plyn používat jako politickou zbraň.

Nord Stream 2 má roční přepravní kapacitu 55 miliard metrů krychlových. Plyn z 1230 kilometrů dlouhého potrubí má využívat i Česká republika, která se na Nord Stream 2 napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.

Od roku 2011 už je v provozu plynovod Nord Stream 1, který má stejnou kapacitu a za kterým stojí stejní provozovatelé. Mezi nimi jsou vedle Gazpromu i firmy z Evropské unie, a to z Německa, Francie a Nizozemska. Konsorcium nese název Nord Stream AG, ústředí má ve švýcarském městě Zug a pobočku v Moskvě. Mezi klíčové osoby v konsorciu patří bývalý německý kancléř Gerhard Schröder. Projekt Nord Stream 2 má stejné ústředí i management, jen s tím rozdílem, že jediným vlastníkem je Gazprom.