Norsko si připomíná deset let od Breivikova útoku

Utöya (Norsko)/Oslo - Norsko si dnes připomíná desáté výročí útoků v Oslu a na ostrově Utöya, při nichž pravicový extremista Anders Behring Breivik zavraždil 77 lidí. Po celé zemi zazněly na památku obětí kostelní zvony a uskutečnily se smuteční akce mimo jiné za účasti královské rodiny či bývalého premiéra a současného šéfa NATO Jense Stoltenberge, informovala agentura AP.

Dva Breivikovy brutální útoky šokovaly 22. července 2011 celý svět. Při prvním explodovala odpoledne bomba ve vládní čtvrti v centru Osla a zabila osm lidí. Při druhém Breivik odpoledne přijel převlečený za policistu na ostrov Utöya, kde se nacházelo asi 600 převážně mladých lidí na mládežnickém táboře vládní Norské dělnické strany. Když se několik lidí na jeho výzvu shromáždilo, začal do nich střílet. Zemřelo jich 69. O rok později byl Breivik odsouzen k trestu 21 let vězení, který může být opakovaně prodlužován až do jeho smrti.

Na mši v osloské katedrále, které se zúčastnil 84letý král Harald V. se svou chotí Sonjou, vystoupil s projevem předseda norské vlády v době Breivikova útoku a nynější generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

"Zneužil křesťanské symboly. Vyrostl na našich ulicích, patřil ke stejnému náboženství a měl stejnou barvu pleti jako většina země. Byl to jeden z nás," řekl Stoltenberg. "Ale není jedním z nás, kteří ctíme demokracii. Je jedním z těch, kteří jsou přesvědčení, že mohou zabíjet pro politické cíle."

Po bohoslužbě se po celé zemi na pět minut rozezněly kostelní zvony. Tisíce lidí v norském hlavním městě vyšly do ulic, aby uctily památku obětí.

Astrid Hoemová, která vede mládežnické sdružení Norské dělnické strany a masakr na Utöye sama přežila, uvedla, že se za deset let od útoku nepodařilo zastavit nenávist, a vyzvala Norsko, aby lépe čelilo rasismu.

"Je to tak brutální, že je to složité pochopit. Ale je naší zodpovědností, abychom tak učinili, protože po deseti letech si musíme říct pravdu: nenávist jsme nezastavili. Krajně pravicový extremismus stále žije. Terorista byl jedním z nás," řekla při setkání s přeživšími a pozůstalými, kterého se zúčastnil také korunní princ Haakon a premiérka Erna Solbergová.