Norská policie vyšetřuje noční střelbu jako terorismus

Oslo - Norská policie vyšetřuje noční střelbu u gay baru v Oslu jako teroristický čin. Podezřelého ze střelby, který pravděpodobně jednal bez kompliců, policie zadržela nedaleko místa činu a obvinila ho z vraždy. Při střelbě zemřeli dva lidé, počet zraněných se vyšplhal na 21, uvedla veřejnoprávní stanice NRK.

Zadržený má norské občanství a pochází z Íránu. Už dříve byl v hledáčku policie, teď odmítá vypovídat. Policie ho obvinila z vraždy, pokusu o vraždu a z teroristických činů, řekl na tiskové konferenci prokurátor Christian Hatlo. Jednou z hypotéz je, že šlo o zločin z nenávisti, dodal.

Norskou metropolí měl dnes projít průvod za práva komunity LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob), pořadatelé ho ale na doporučení policie zrušili, uvedla stanice TV2. Norsko si letos připomíná 50 let od povolení vztahů osob stejného pohlaví. K pochodu hrdosti se vázalo mnoho doprovodných akcí.

Motiv útoku není zatím jasný. V komentářích na twitteru pod policejním oznámením ho ale někteří lidé dávají do souvislosti s homofobií. Střelba se odehrála kolem jedné hodiny ranní místního času (1:00 SELČ) na třech místech v bezprostřední blízkosti, a to u podniku London Pub, jazzového klubu Herr Nilsen a stánku s rychlým občerstvením. Policie dostala první upozornění 14 minut po jedné hodině. Podezřelý byl zadržen pět minut na to, uvedla agentura AFP.

Svědci médiím vypověděli, že lidé v panice utíkali z místa pryč, uvedla agentura APA. Policie podle ní uzavřela rozsáhlou oblast kolem podniku a požádala očité svědky, aby šli do blízkého hotelu. Nad centrem Osla nad ránem kroužily helikoptéry a ve městě byly slyšet sirény policejních automobilů, popsala Reuters.

"Vypadal, že je velmi odhodlán, kam míří. Jakmile jsem pochopila, že je to vážné, dala jsem se na útěk. Na zemi jsem viděla ležet zakrváceného muže," popsala deníku VG útok svědkyně. Jiný svědek vypověděl, že útočník použil automatickou zbraň. Tuto informaci ale policie ještě nepotvrdila.