Ruka (Finsko) - Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová oslavila vítězný návrat do Světového poháru po dopingovém trestu. Ve finském zimním středisku Ruka ovládla první distanční závod sezony a na trati 10 km klasicky porazila o 22,5 sekundy druhou Švédku Charlotte Kallaovou.

Třetí doběhla další švédská reprezentantka Ebba Anderssonová. Za třicetiletou Johaugovou, která naposledy v SP závodila v sezoně 2015/16, zaostala o 32,8 sekundy. Obhájkyně křišťálového glóbu Heidi Wengová z Norska zahájila sezonu 13. místem.

Jediná česká závodnice ve startovním poli Petra Nováková obsadila 48. místo. Na Johaugovou, sedminásobnou mistryni světa a dvojnásobnou vítězku Světového poháru, ztratila 2:58,8 minuty.

Závod mužů na 15 km klasicky je ve Finsku na programu od 12:30.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce:

--------

Ženy - 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 28:02,5, 2. Kallaová -22,5, 3. Anderssonová (obě Švéd.) -32,8, 4. Östbergová (Nor.) -49,5, 5. Bělorukovová (Rus.) -54,9, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -55,5, 7. Něprjajevová (Rus.) -1:07,1, 8. Bjornsenová (USA) -1:10,5, 9. Jacobsenová -1:15,6, 10. Hagaová (obě Nor.) -1:26,2, ...48. Nováková (ČR) -2:58,8.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 32 závodů): 1. Bělorukovová 145, 2. Johaugová 100, 3. Pärmakoskiová 85, 4. Kallaová a Dahlqvistová obě 80, 6. Ingemarsdotterová (obě Švéd.) 75.

12:30 15 km klasicky muži.